El sueldo que reciben muchos profesores no les permiten costear sus deudas y otros gastos básicos. Un claro ejemplo de ello es el estadounidense Bill Atkinson, quien es docente de cuarto año en Texas, Estados Unidos, y recibe alrededor de 54 mil dólares al año. El hombre se vio obligado a dormir desde hace unas semanas en su coche al no poder pagar el alquiler de un cuarto y su historia se volvió viral.

Desde junio de este año, Bill Atkinson, profesor de cuarto año de NYOS Charter School, en Austin, durmió en su coche al no poder encontrar una habitación que se ajuste a su presupuesto. Si bien gana 4 mil 500 dólares al mes, no ha podido pagar el alquiler debido a las deudas que tiene desde hace un tiempo.

Por ese motivo, el docente recurrió a GoFundMe para contar su historia y recaudar dinero.

“Debido a errores y mala suerte, mis deudas han llegado a tal punto que no puedo pagar el alquiler y saldar mis deudas. Tampoco puedo obtener la aprobación en los lugares que mi salario me permite pagar ni puedo obtener la aprobación para una vivienda complementaria como persona soltera y gano ‘demasiado’”, escribió en la publicación de GoFundMe.

“Aunque sé que mis deudas son mías, solicito ayuda para saldarlas, especialmente mi deuda escolar”, agregó.

Recaudó más de US$ 18 mil y consiguió una habitación

La deuda de Atkinson incluye un préstamo escolar, el pago de su coche, la beca que recibió de la Universidad del Note de Texas y otros gastos, los mismos que ascienden a US$ 13,564.

“Por mucho que pidiera prestado o consiguiera dinero, no había forma de recuperarme, porque no ganaba lo suficiente para pagar el alquiler; estaba tan acostumbrado a vivir de sueldo a sueldo que no tenía nada ahorrado para intentar pagar el alquiler de un par de meses”, dijo a Good Morning America.

La historia del docente se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios decidieron apoyarlo desde entonces. Hasta la fecha, Bill ha conseguido recaudar más de 18 mil dólares en GoFundMe y, además, una agencia de alquiler le cedió temporalmente una habitación.