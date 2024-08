El estadounidense Stephen Nedoroscik se convirtió en uno de los deportistas preferidos de los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo por su participación, sino por los memes que se crearon en torno a él. Tras darle dos medallas de bronce a Estados Unidos, se confirmó que ‘Pommel Horse Guy’, como es conocido, formará parte de la próxima temporada de “Dancing With the Stars”.

Stephen Nedoroscik fue uno de los debutantes de París 2024 y, a lo largo de su participación, causó furor en las redes sociales por su particular estilo y sus rutinas. Además de sus grandes lentes que le valieron la comparación con Superman, el gimnasta acostumbró a dormir la siesta mientras esperaba su turno.

En París 2024, Nedoroscik ganó dos medallas de bronce en la prueba de caballo con arcos y por equipos, convirtiéndose así en uno de los deportistas más queridos de Estados Unidos.

Stephen Nedoroscik, el nuevo integrante de “Dancing With the Stars”

Desde que Stephen Nedoroscik ganó popularidad, los usuarios de las redes sociales compartieron memes y publicaciones pintorescas alusivas al gimnasta, algo que él tomó con humor. Tras su última participación en el máximo certamen deportivo, el pasado 3 de agosto, el gimnasta comprobó que se había vuelto tendencia en X (exTwitter).

“No vi nada durante tres horas hasta que finalmente pude sentarme a cenar con mi familia. Y solo estuve unos 15 minutos con ellos, y mi novia me dijo: ‘Amigo, ¿has mirado tu teléfono?’ Y yo le dije: ‘¿De qué estás hablando?’ Ella me dijo: ‘Eres tendencia en Twitter’. Y yo le dije: ‘Estás bromeando’. Es una locura”, dijo en entrevista a GQ.

El pasado 13 de agosto, Nedoroscik fue invitado a The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon, donde contó detalles sobre su participación en París 2024. No obstante, el estadounidense nacido en Massachusetts, continuó dando que hablar esta semana.

ABC anunció este jueves en Good Morning America que Nedoroscik formará parte de la temporada 33 de “Dancing With the Stars, un exitoso programa de baile de Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenará “Dancing With the Starsen?

A sus 25 años, Nedoroscik se convertirá en el primer gimnasta masculino en competir en el programa. Jason Kelce, la leyenda de los Eagles, también se uniría a la lista, según medios estadounidenses.

La temporada 33 de “Dancing With the Stars se estrenará el martes 17 de septiembre y podrás verse tanto en ABC y Disney+.