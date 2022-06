Hay historias que tocan el alma y este es una de ellas. Un joven perdió la batalla contra la leucemia y su último deseo fue donar una campana para los pacientes que salen de quimioterapia. Recientemente, un paciente de hematología adultos salió de la unidad y lo hizo sonar después de un largo tiempo. La conmovedora historia se volvió viral en las redes sociales.

Gonzalo Fuentes, era un joven alegre de 25 años y oriundo de la ciudad de Quirihue, que falleció en enero de este año tras luchar contra la leucemia linfoblástica desde el 2019, de acuerdo a información de BioBioChile. El muchacho resistió a un trasplante de médula, pero no pudo ganar la batalla.

“Si pudiese retroceder el tiempo no lo haría, agradezco lo que me tocó vivir, cada respiración es vida, me siento en paz y feliz, como ahora, escribiendo este relato, el que quizás será mi última huella”, se lee en un texto impreso del calendario 2022 de la Fundación Arturo Pérez López.

Su último deseo, según información del medio citado, fue donar una campana para pacientes que salen de quimioterapia. Otilia, su madre, llevó el presente a la unidad de Hematología del Hospital Regional de Concepción para cumplir la palabra de su hijo.

Personal de salud del Hospital Regional de Concepción con la campana que donó Gonzalo Fuentes | FOTO: BioBioChile

En la placa se lee el siguiente texto: “Si ganaste esta batalla, tócala fuerte para que se escuche hasta el cielo”. Lo mejor de todo es que hace poco un paciente hizo tocar la campana de cobre y conmovió a todo el personal.

El símbolo de la esperanza

Luis Pradel, un paciente de la unidad de Hematología adultos, logró vencer al cáncer e hizo sonar la campana. “Me siento muy bien, muy aliviado, muy satisfecho de haber pasado por acá, independiente del tema de la enfermedad satisfecho de haber conocido toda esta gente, tan linda”, precisó, así lo informa BioBioChile.

Una de las personas que más se alegró con su egreso fue la Dra. Mónica Romero, hematóloga, quien vio todo el proceso de Luis y aseguró que es una persona muy alegre y nunca bajó los brazos. El jueves pasado, el paciente volvió a vestirse con ropa de calle y preparado para afrontar nuevos retos.

