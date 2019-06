Granjero vio un peculiar y casi inexistente ciervo negro en su propiedad y la foto dio la vuelta al mundo

Lo que parecía ser un día normal en la vida de un hombre al norte de Michigan, Estados Unidos, se convirtió en todo un espectáculo que ha dado la vuelta al mundo. Esta es la historia de John Roach quien jamás imaginó que dentro de su propiedad iba a ser testigo de un hecho sin igual y pocas veces registrado: la aparición de un ciervo de color negro. Una foto del momento fue compartida en Facebook.

“Veo muchas criaturas aquí arriba pero nunca he visto ni oído hablar de una de estas. Cuando miré a mi izquierda, vi dos ciervos en el carril que va hacia la parte posterior de la propiedad, nada inusual, excepto que uno era típico y el otro era completamente negro”, escribió tras lo vivido el pasado 29 de mayo.

Totalmente sorprendido, John Roach sacó su teléfono y por la ventana de su remolque logró realizar dos fotografías antes que los animales salieran corriendo hacia los pinos pero, ¿por qué es tan atípico este hecho? Pues resulta que los ciervos negros son de ese color debido a una mutación genética rara pero aleatoria que hace que produzcan más pigmento conocido como melanina. Son vistos muy pocas veces.

Quality Deer, representante de Management Association (QDMA), explicó en su sitio web que el primer ciervo negro se reportó en 1929 y en lugares como Mississippi, Michigan, Virginia, Pennsylvania, Texas y Carolina del Sur han aparecido algunos con el paso de los años.

Esta fotografía difundida en Facebook ahora forma parte de la historia pues este tipo de animales son aún más raros de encontrar que los ciervos albinos (blanco sólido, con ojos, nariz y pezuñas rosadas), que de por sí no son nada comunes.

"Nunca he visto uno, y he estado trabajando para el DNR durante 20 años. Mi entendimiento es que es raro (…) he visto varios ciervos albinos (…) este es el primero (negro)”, precisó Steve Griffith, un biólogo de vida silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Michigan (DNR, por sus siglas en inglés) a la ABC6.

Según la historia, los nativos americanos consideran a los ciervos albinos como mágicos y creen que cazarlos traerá mala suerte, ¿qué pensarán entonces de los negros?