La nieve se ha adueñado de la Acrópolis de Atenas

La Acrópolis, el emblemático sitio arqueológico de Atenas (Grecia), quedó este martes cubierto de nieve junto a otros famosos monumentos, ofreciendo un paisaje excepcional en este país del sureste de Europa donde en algunas regiones las temperaturas llegaron por debajo de los -20 grados Celcius.

Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas y de los tribunales mientras que los servicios públicos y los bancos trabajaron de manera parcial.

Numerosos empleados no pudieron llegar a sus trabajos en el centro de la capital griega a raíz de los problemas de circulación, con algunas calles recubiertas de capas de nieve, según informó la policía.

Algunos aprovecharon la nieve para distraerse y jugar. (AFP) Algunos aprovecharon la nieve para distraerse y jugar. (AFP)

"Hoy era el primer día de escuela (después de las vacaciones de Navidad) pero felizmente ¡cerraron!", celebró Maria, una habitante de Psychiko, en un suburbio al norte de Atenas.

Antoine Viredaz, investigador de la Universidad de Lausana, no escondió su sorpresa de hallarse en una nevada en Grecia. "Vine de Suiza a visitar a un amigo y no me esperaba tanta nieve. ¡Es fantástico!".

En el norte del país las temperaturas excepcionales llegaron a marcar hasta -23 grados Celsius y las escuelas permanecerán cerradas el miércoles, según el alcalde de Kozani, en el noreste del país, citado por la Agencia de Atenas (Ana, semi oficial).

Otros departamentos del norte y del centro del país también tuvieron nevadas que llevaron a la interrupción del transporte y al aplazamiento del reinicio escolar, según la misma fuente.

El servicio meteorológico indicó que el clima comenzará a mejorar el miércoles en Atenas y en otras regiones.