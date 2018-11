Gustavo Cerati: la triste historia detrás de su canción 'Té para Tres'

Tras el estreno de la biografía de Gustavo Cerati en el canal History Channel, también saltaron a la luz algunas de las cosas más importantes y poco conocidas por de uno de los cantantes más importantes de la música, es así como nace la historia de su canción 'Té para Tres', una de las anécdotas más tristes de todas.

El el mundo de la música, las connotaciones sobre los dramas existenciales que son muy comunes en todas las personas se transforman en poesía fonética en algunos casos, tal es el de Gustavo Cerati y el momento en el que compuso 'Té para Tres'.

Corría un momento muy duro dentro de la casa de Gustavo. Juan José Cerati, su padre, estaba pasando una de las últimas etapas de su vida y es que este sufría una enfermedad que no lo dejaba vivir a plenitud, es aquí en donde la canción evoca a una situación particular de la familia Cerati, la hora del té.

Según comenta Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, esa parte de la canción que dice - Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él -, evoca directamente al momento en el que ella ve los resultados de los exámenes realizados a Juan José, los cuales confirmaban que padecía cáncer terminal, en donde no aguantó las lágrimas y su hijo la miraba fijamente, - lluvia derramada -.

Aquí vemos a Lilian Clark, Gustavo Cerati y a su padre, Juan José Cerati. | Fb Facebook

Este momento fue completamente retratado por Gustavo Cerati que, esa misma noche, se encerró en su cuarto escribiendo la letra y componiendo el ritmo de la canción 'Té para Tres', asimilando a un recuerdo que le quedaría marcado por toda la vida.

'Té para Tres' tiene el significado más claro de lo que fue la situación en sí. Tres personas sentadas tomando el té, Gustavo, Lilian y Juan José, platicando sobre lo que sería la vida de estos y rememorando las situaciones que pasaron juntos antes de recibir esa terrible noticia, 'el eclipse que no fue parcial' y que 'cegó sus miradas'.

"Muchos piensan que fue una canción escrita por un amor frustrado y una situación que se derive de ahí; sin embargo, esto no fue así. Esto va dedicado para tres personas que pasamos el momento más triste. Para 'Gus', para su padre y para mi. La parte de 'te vi que llorabas' va para mi", acotó doña Lilian muy nostálgica.

Ella es Lilian Clark, la madre de Gustavo Cerati que contó la historia de 'Té para Tres'. | Nat Geo National Geographic

Por otro lado, 'Té para Tres' tiene una parte de la canción de nombre 'Cementerio Club' realizada por Luis Alberto Spinetta, uno de los ídolos de Gustavo Cerati y también un compañero y amigo de trabajo de él, otro de los que influenció en muchos de sus sencillos y estilo musical.

La canción fue grabada en el año 1990 y lanzada en el año 1991. Un año después, el protagonista principal de la canción fallecía. Juan José Cerati decía adiós tras una lucha con el cáncer de la que fueron testigos tanto Gustavo como doña Lilian, ese momento volvió a ser aquél en el que la 'lluvia derramada' apareció otra vez.

TÉ PARA TRES

Las tazas sobre el mantel

la lluvia derramada...

un poco de miel

un poco de miel

no basta



El eclipse no fue parcial

y cegó nuestras miradas

te vi que llorabas

te vi que llorabas

por él



Té para tres

Un sorbo de distracción

buscando descifrarnos

no hay nada mejor

no hay nada mejor

que casa

Té para tres