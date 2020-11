Para la mayoría de personas, el arroz no es un problema. Se trata de un ingrediente que se encuentra en numerosas comidas y aunque para muchos sea igual, lo cierto es que tiene algunas diferencias, que los amantes de la cocina saben distinguir.

Los diferentes tipos de arroz podrían haber puesto en jaque la relación de una usuaria de Reddit, quien publicó su historia en el foro AITA (Am I The Asshole).

En la publicación, la joven de 26 años explica que a inicios de 2020 se mudó con su pareja, un chico de 23 años. “Él es un poco desordenado así que tiendo a limpiar mucho”, cuenta. Según indica, su pareja constantemente se queja de que ella pone sus cosas en lugares que no debe. Sin embargo, de acuerdo a la usuaria el problema es la falta de orden de su novio.

La pareja de la usuaria de Reddit tiene afición por la cocina y tenía varias bolsas de diferentes tipos de arroz, hecho que irritaba a la protagonista de esta insólita historia. “Pero miraba (las bolsas) y son realmente el mismo arroz blanco. Le dije que lo pusiera en un solo lugar, pero insistió en que estaba bien como estaba. La cuestión es que no creo que esté bien así”, narra.

La mujer decidió consolidar todo el arroz en un solo lugar aprovechando que su pareja no estaba en casa y luego le envió un mensaje contándole lo que había hecho. “Se volvió loco y dijo que arruiné el arroz. Me dijo que no podía mezclar el arroz basmati y el arroz jazmín, pero es todo arroz blanco. No veo cómo deja de ser comestible. Cuando llegó a casa comenzó a gritarme y dolió mucho porque le estaba haciendo un favor”, agregó.

Si la mujer esperaba simpatía por parte de los usuarios en Reddit, se habrá sentido muy defraudada. Nadie dudó en condenar su actitud de no respetar el arroz de su pareja, quien expresamente había señalado que eran diferentes, por lo cual no debían mezclarse.

Cabe precisar que el arroz basmati, que se cultiva en la India y Pakistán, se caracteriza por tener un grano largo y es famoso, además de por tener un exquisito sabor, por su fragancia. La cocción de este arroz no debe pasar de los 20 minutos. Por su parte, el arroz jazmín, que se cultiva en Tailandia, requiere unos 12 minutos de cocción aproximadamente y se utiliza en platos asiáticos como el curry o salteados.