En redes sociales, Heather Morgan se mostraba como una artista y rapera que se hacía llamar a sí misma ‘La cocodrilo de Wall Street’. Junto a ella, su esposo, Ilya Lichtenstein, quien se describía a sí mismo en LinkedIn como un “emprendedor tecnológico, codificador e inversor” y fundador de varias empresas tecnológicas. Sin embargo, para las autoridades son los ‘Bonnie y Clyde’ de la era de las criptomonedas, y recientemente fueron acusados de lavar millones de dólares en bitcoin.

El pasado 8 de febrero, la pareja fue arrestada por federales de Manhattan por presuntamente haberse enriquecido con las monedas digitales robadas, las cuales al día de hoy valdrían 4.5 mil millones de dólares, informó Daily Mail.

Detienen a ‘la cocodrilo de Wall Street’ y su pareja por robar miles de millones de dólares en bitcoin. (Foto: @HeatherReyhan)

En total, Morgan, de 31 años, y Lichtenstein, de 34, habrían lavado 119 mil 754 bitcoins. El dinero, según las autoridades, provienen del hackeo de Bitfinex en 2016, un intercambio de criptomonedas propiedad y operado por iFinex.

Tras una comparecencia inicial, el juez fijó una fianza de 3 millones de dólares para Morgan y pidió a sus padres que pusieran su casa como garantía. Para Lichtenstein, la cantidad fue de 5 millones. Inicialmente, el gobierno pidió al juez que no permitiera su libertad bajo fianza. Cada uno enfrenta una posible sentencia de prisión de 20 años.

“La rapera obscena con más dinamismo que Genghis Khan”

Sus publicaciones en redes sociales muestran su aparente estilo de vida lujoso y, entre otras cosas, se hace llamar una “ganadora de dinero ruda”. Asimismo, solía autodenominarse la “Martha Stewart turca” o la “Reina de los Waffles de Corea“.

En su sitio web, Morgan se llama a sí misma Razzlekhan o “Versace Bedouin... la rapera obscena con más dinamismo que Genghis Khan”.

“Soy una verdadera tomadora de riesgos/una pirata que se sube a la corriente/soy una gran generadora de dinero”, rapea en un video suyo. “Llegué muy lejos pero no sé adónde me dirijo/ Seguir las reglas a ciegas es para tontos”.

Detienen a ‘la cocodrilo de Wall Street’ y su pareja por robar miles de millones de dólares en bitcoin. (Foto: @HeatherReyhan)

Cuando no estaba haciendo videos de rap o publicando fotos de sus obras de arte o de su gato bengalí, Morgan era colaboradora de las publicaciones financieras Forbes and Inc.

No obstante, de poco le sirvieron los versos y sus conexiones cuando fue detenida por las autoridades del departamento de justicia, quienes afirman que Morgan y su esposo trataron de lavar dinero robado a través de una red de casas de cambio.

Los fiscales dijeron el martes que las ganancias ilegales se gastaron en cosas que van desde oro y fichas no fungibles (NFT) hasta “cosas absolutamente mundanas como comprar una tarjeta de regalo de Walmart por $500 dólares”.