Su cuenta en TikTok dejó de mostrar exclusivamente imágenes en la piscina y empezó a llenarse de foudge y mucho chocolate. Los Juegos Olímpicos de París 2024 están llenos de historias de superación y grandes logros de deportistas que lo dieron todo para llevarse una medalla, pero también de momentos inolvidables o graciosos que terminaron volviéndose viral. Hoy te traigo una historia que es tendencia y está protagonizada por el ‘Hombre de los muffins’, su apodo olímpico no oficial. Se trata del nadador noruego Henrik Christiansen que acumula millones de reproducciones con sus divertidos videos confesando su fascinación por el muffin de chocolate con chispas que ofrecen en la Villa Olímpica. Este postre se ha convertido en el manjar preferido de los atletas olímpicos de este año. Aquí los detalles del revuelo causado y también te comparto: Llegó como novata a París 2024, ganó el oro venciendo a veteranas y se lo dedicó a su abuela fallecida.

Aunque algunos atletas han criticado los alimentos que reciben en el torneo, todo indica que este panecillo es la excepción porque todos quieren disfrutarlo desde que el pasado 25 de julio el representante de Noruega compartiera una reseña en video describiéndolo como “una locura”. Desde ahí no ha dejado de publicar divertidos videos donde muestra cómo los tiene escondidos en un cajón, grabarse con la nariz manchada de chocolate o caminando por París con su suculento botín en las manos.

“Están deliciosos y me encantan (...) Algunas personas pueden encontrarlo demasiado poderoso, pero son lo mío”, reveló Christiansen, mejor conocido como el ‘Olympic Muffin Man’ o el ‘hombre muffin olímpico’ en TikTok, en una entrevista con The New York Times.

El nadador convertido en ‘Olympic Muffin Man’

Con solo 27 años ha sido tres veces nadador olímpico de larga distancia y, aunque ahora todos los conocen, la ingesta de muffins no le trajo suerte porque no logró clasificar para la final de los 1500m. Es aquí donde muchos piensan por qué los come tanto porque este postre no siempre se asocia a una dieta normal de un deportista.

“Hay muchos conceptos erróneos sobre los atletas y lo que comen; por supuesto, algunos atletas practican deportes en los que se controla cuidadosamente su peso y es mucho más importante (…) En mis días de entrenamiento más intenso, puedo consumir hasta casi 7000 calorías al día (…) Es difícil ingerir tantas calorías si solo comes ensalada”, añadió Christiansen que sí que sabe darse sus gustos y hasta fue tomado como rehén por un muffin o “choccy muffin” en uno de sus videos de TikTok.

Y aunque la mayor parte del tiempo sí respeta su dieta completa de verduras, frutas, carbohidratos y proteínas, confiesa que nunca se cansaría de los muffins “increíblemente húmedos”, con sus centros de lava y pedazos de chocolate.

Christiansen desató el furor en la Villa Olímpica

Luego de que sus videos en TikTok se viralizaran, no solo los atletas han querido acercarse a Henrik Christiansen para tomarse fotos o grabar videos como el nadador neozelandés Lewis Clareburt o las nadadoras estadounidenses Torri Huske y Abbey Weitzeil quienes subieron su propia reseña, sino que diversos chefs han compartido recetas de cómo prepararlos o panaderías en Francia han intentado sacar provecho de la moda de los muffins con chispas de chocolate.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).