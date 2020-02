Una interesante pregunta apareció en la subsección r/AmItheA**hole (que al español podría traducirse como ‘¿Soy un patán?’) de Reddit que generó casi de inmediato un candente debate sobre la decisión de último minuto que tomó una persona cuando estaba a punto de irse en unas vacaciones para las que había invertido bastante tiempo y dinero.

El usuario con la cuenta u/tawayaitalifeskills compartió la publicación titulada “¿Soy un patán por exigir que mi novia aprenda habilidades básicas?” en la que explica los tremendos problemas en los que se metió con su pareja por dejarla en el aeropuerto e irse de viaje él solo al enterarse que había olvidado renovar su pasaporte pese a que se lo recordó en más de una ocasión.

En su descargo, el autor del post explica que mantienen una relación desde hace dos y, pese a que “es muy hábil en su rubro, ella no está entrenada en absoluto para lidiar con los aspectos simples de la vida” y que “crecer con sus padres la libró de muchas responsabilidades cotidianas que tiene un adulto normal”.

Fue en ese momento que comparó a su novia con su propia madre. En la publicación de Reddit contó la historia de cuando su papá los abandonó a los dos cuando él tenía 11 años para tener otra familia y, pese a que el inglés no era su idioma natal y jamás había pagado un recibo de nada en su vida, ella se las supo arreglar.

“Ella es una jod*da leyenda, pero esta experiencia me imprimó la necesidad de que cualquier compañera que tenga en el futuro debe ser autosuficiente y capaz de cuidarse a sí misma”, precisó, señalando que en el caso de su pareja, cuando pide que la ayuden con algo, “lo que realmente pide es que alguien se haga responsable de dicha tarea”.

En ese sentido, el joven dijo que su novia “no sabe cosas jod*damente sencillas como mandar una jod*da carta” y que cuando se compró su primer auto, no le prestó la atención debida al explicarle los cuidados básicos del vehículo y, naturalmente, sufrió una avería masiva porque había olvidado ponerle aceite.

Pero el meollo del asunto, que suscitó su publicación en Reddit , ocurrió cuando estaban a punto de abordar el avión para pasar dos semanas recorriendo el sureste de Asia. “Le pregunté si su pasaporte tenía al menos un año de validez y me dijo que sí. En el aeropuerto descubre que había vencido después que lo revisé”, contó.

“Le pregunté por qué no lo había renovado y me dijo que su papá fue quien le tramitó el documento hace 10 años y que no sabía que tenía fecha de expiración”, agregó, al tiempo que dijo que se encontraba tan furioso en ese momento que decidió subirse solo al avión dejando atrás a su descuidada novia.

“Volví (ella no respondió ninguna de mis llamadas y mensajes mientras estuve fuera) y cuando nos vimos me recriminó por haberla abandonado en el aeropuerto (el viaje es de 20 minutos en tren desde el centro de nuestra ciudad y el terminal está en el mismo aeropuerto) y que debí haber revisado sus documentación ya que yo soy el que sabe de esto”, relató.

“Le dije que lo sentía pero que no iba a tirar 3,000 libras (más de 3,800 dólares) a la basura porque no te tomaste la molestia de encargarte de la única cosa que te pedí. Es realmente frustrante porque no quiero tratar a mi compañera de vida como un niño, como mi papá hizo con mi mamá”, finalizó.

Si bien para muchos esta situación parecía la manifestación de alguien convencido de que hizo lo correcto, otros usuarios de Reddit salieron en defensa de la pareja señalando que él sabía bien cómo era ella desde un principio; sin embargo, un comentario pareció haber dado en el clavo al compartir su opinión del hecho.

“No eres un patán pero probablemente tampoco eres compatible con ella”, escribió el usuario ‘throwntheheckaway1’, al que se le sumaron otros que precisaron que si él quería ser un adulto, entonces debía terminar de una vez con la chica para que pueda encontrar a alguien dispuesto a cuidarla y él, a una persona más independiente.

Una curiosa historia compartida en Reddit desató numerosos comentarios sobre la actitud de un novio hacia su pareja por no fijarse si su pasaporte se encontraba vigente. (Foto: Reddit)

