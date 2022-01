Existen muchas empresas que, por consideración a las labores hechas durante el año, premian a sus trabajadores con bonos, cenas, días de esparcimientos, entre otros; sin embargo, Sebastián Sánchez, un ingeniero de Paraguay que cuenta con una empresa en auge quería retribuir de la mejor manera el desempeño de sus colaboradores, por lo que, sabiendo las limitaciones económicas de su negocio, se dio a la tarea para ahorrar dinero metódicamente durante un año para así poder llevar de viaje a todos sus empleados y cuya historia se dio a conocer en Facebook, red social donde se convirtió en tendencia.

Al diario Extra paraguayo, la esposa del sujeto, Fabiola Colnago, reveló que su pareja agasajó a sus empleados con un viaje, mini vacaciones a Encarnación, revelando que para él era un gesto de reconocimiento por el esfuerzo que han venido haciendo dentro de la compañía.

Hacer sentir especiales a sus trabajadores

Reveló que el profesional de 34 años quiere hacer sentir que trabajar en su empresa es una experiencia distinta, siendo este uno de los pilares que lo llevó a fundar SF Maquinarias hace 4 años, el cual busca continuar posicionándose en el mercado del alquiler, venta y reparación de maquinaria para el sector construcción.

Se alojaron en un hotel de 5 estrellas. (Foto: SF Maquinarias/Facebook)

La compañía, aún en crecimiento, cuenta con un promedio de 15 personas entre personal de logística, choferes y vendedores; colaboradores por los que Sánchez pensó que era una buena idea ahorrar para llevarlos a un merecido viaje de vacaciones.

¿Por qué llevarlos de viaje?

Colnago aseguró sobre el perfil de sus trabajadores: “Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”.

Por ello, Sánchez no dudó en cerrar el negocio por unos días para que pudieran tener un plácido fin de semana largo en Perla del Sur, alojándose en un hotel de 5 estrellas donde, entre otras cosas, tuvieron acceso a la calidez de la playa, pero también cenas completamente pagadas, así como partícipes de sorteos entre ellos.

Muchos de los trabajadores no tomaban vacaciones para poder ganar un dinero adicional. (Foto: SF Maquinarias/Facebook)

Brasil a la vista

Sin embargo, tras comprobar lo exitoso que resultó esto, la esposa del ingeniero aseguró que se encuentra planeando un nuevo viaje al lado de sus empleados: “Eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones (…) Este primer paseo fue como una prueba para ver si todo salía bien (…) ahora estamos planeando un viaje hacia Brasil”, sentenció.