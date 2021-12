Hace poco recobró importancia en redes sociales la triste como conmovedora historia de Frankielen da Silva Zampoli, oriunda de Brasil, quien estando embarazada de 9 semanas sufrió muerte cerebral. Sin embargo, a pesar de este trágico hecho, y por inverosímil que parezca, pudo dar a luz a sus gemelos tras recibir soporte vital en el hospital durante 123 días.

¿Qué produjo la muerte de Frankielen?

La tragedia que sobrevino a Frankielen sucedió en 2017 y su familia se encontraba en una total incertidumbre sobre cuál sería su destino como el de los pequeños que crecían en su interior.

Sucede que la mujer se comunicó con su esposo Muriel Padilha y su madre quejándose de fuertes dolores en la cabeza. Cuando el hombre llegó a la casa, la encontró llorando, con temblores y vómitos constantes. Desesperado, la trasladó hacia el hospital, pero pasaron pocas horas para que sufriera muerte cerebral a causa de una hemorragia.

Mantener activos los órganos de Frankielen

De acuerdo a lo que ha informado Daily Mail, los bebés en su vientre todavía se mantenían con vida, aunque esto no duraría por mucho tiempo si es que no se tomaban ciertas medidas al respecto. Fue entonces, cuando los médicos decidieron mantener con vida el cuerpo de la gestante para que pueda proporcionar los nutrientes que requieren los no natos para desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, los galenos aseguraron que no había ningún tipo de posibilidad que Frankielen pudiera salvarse pues la muerte cerebral que padeció era irreversible.

Tras esto y recibir la aprobación del esposo y la madre, las enfermeras se dieron a la labor de acondicionar su habitación para que esta fuera “cómoda”, así como brindar un trato especial a sus familiares.

Frenkielen da Silva sufrió muerte cerebral cuando tenía 9 semanas de gestación. (Foto: The Quint)

Gemelos totalmente sanos

Cuando realizaron las primeras ecografías tras aplicar este procedimiento, los médicos quedaron totalmente sorprendidos al notar a los gemelos creciendo de forma estable, saludable, sin complicaciones. Era todo un milagro. Estas señales eran un indicativo que los pequeños tenían altísimas chances de venir al mundo completamente a salvo.

¿Qué sucedió? A pesar que era muy riesgoso y los índices de fracaso elevados, los órganos de Frankielen, al no contar con ningún daño a causa del accidente cerebrovascular, siguieron funcionando de forma “normal”.

Este procedimiento en el cuerpo de la finada madre se realizó durante 123 tres días (4 meses, aproximadamente) en el hospital hasta que, finalmente, se decidió que debían venir al mundo, realizando para ello la respectiva cesárea.

Tras el alumbramiento, el niño y la niña fueron puestos en incubadoras durante un periodo de tres meses (con el cual cumplieron los 9 meses y/o 36 semanas de gestación).

El descanso de Frankielen

Vale mencionar que, una vez los pequeños salieron del vientre de su madre, el soporte viral de la joven fue apagado para que, finalmente, pudiera descansar en paz y su familia pueda llorarla, así como trasladarla hacia su última morada.

El dolor embargó enormemente a la madre y el resto de familiares de Frankielen da Silva Zampoli, pues perdieron una gran hija, esposa, como excelente persona, pero, a pesar del duelo, quedó el confort que parte de ella sobrevivió en sus hermosos gemelos.