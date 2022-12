“No amigo, quemaste. ¿Estás drogado vos, papá? ¡¿Qué te hiciste, bol***?! Flasheaste. ¡Hay que esperar un poco!”, fue el audio que le mandó Leandro Cordasco a su amigo de toda la vida, Gonzalo De Santis, tras ver la última locura en una de sus pantorrillas. Esta es la historia del argentino más creyente que tiene tatuado los resultados de la “albiceleste” en el Mundial Qatar 2022 y que espera terminarlo este domingo.

El pasado 1 de diciembre, Leandro publicó en la red TikTok la conversación en WhatsApp que mantuvo con Gonzalo, quien le pasó la foto de su última locura luego de la fase de grupos. ¿Qué hizo? se tatuó los resultados de la ‘albiceleste’ en la primera ronda.

Leandro le dijo si había consumido alguna sustancia ilícita para que se hiciera eso, cuando aún faltaba muchos partidos por disputar y la selección de Argentina tuvo un nivel discreto en los duelos ante Arabia Saudita, México y Polonia.

Gonzalo De Santis le respondió que para qué va a esperar más tiempo. Muchos se tatúan con el resultado en mano, pero pocos se atreven a hacerlo en pleno proceso y más aún cuando el cuadro dirigido por Lionel Scaloni clasificó a octavos dejando dudas.

“¿Qué voy a esperar amigo, si hace 34 años que vengo esperando y no llega, boludo? Todos dicen: ‘si gana me lo hago’. Es lo mismo que el que dice: ‘si consigo trabajo me voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas caminando a Luján primero y después te fijás si te llega el laburo? Todos hacen la misma: ‘si gana me lo hago, si gana me lo hago’ y ¿qué estás sacrificando? Nada, si van a la fija. No, esto es para valientes. El que no, que se baje antes”, le contestó.

Por si fuera poco, Gonzalo se hizo esa locura en una de sus pantorrillas y al costado del diseño que tiene sobre Diego Armando Maradona. “Estás re loco ñato, estás re loco”, le comentó Leandro.

Tanto Leandro como Gonzalo, uno de 34 y el otro de 36 años; uno es abogado y el otro comerciante; uno de Boca Juniors y el otro de River Plate, según la información manejada por Infobae, nunca imaginaron que el video de la conversación se hiciera viral.

“Esto es para valientes”

Un reportero de la cadena Telefe Noticias dio con la ubicación de Gonzalo y le preguntó qué decidió hacer, a lo que el joven indicó que una locura para muchos, pero algo normal para él.

“Me lo hice después de la fase de grupos. Se habló un día antes con el tatuador, me mandó mensaje que tenía turno y me dijo: ‘¿qué vas a hacerte? No sé, déjame pensar. Me voy a hacer eso, me dice vos decís. Yo recontra digo, así que bueno nos mandamos’”, fue su respuesta al periodista.

Confía en la ‘Scaloneta’

De Santis tiene tatuado en su piel los resultados de la ‘albiceleste’, incluido el de Croacia, y confía en terminarlo este domingo cuando Argentina supere a Francia en la final del Mundial Qatar 2022.

“Ya estamos, muchachos. Venga quien venga. Esta Copa se viene para casa. Le vamos a ganar a cualquiera”, es el mensaje de Gonzalo, publicado por Leandro, luego de tatuarse las banderas de Argentina y Croacia.

