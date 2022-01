Clint Edwards, un hombre de 35 años, está casado con Mel y realizan su vida de forma normal criando a dos pequeños en los Estados Unidos. Pero, una vez, la madre de él lanzó una dura crítica contra su nuera por tener la casa “desordenada”, por lo que el sujeto dio a su progenitora una respuesta que no tardó mucho para llegar a las redes sociales y su historia se convirtió en tendencia.

Un incómodo comentario

Edwards es el dueño de un blog que está orientado a padres primerizos, y fue en este espacio donde, originalmente, compartió el incidente que tuvo con su madre por el comentario que hizo sobre su esposa, hecho que confesó lo incomodó mucho.

La madre de Clint visitó a la pareja en días recientes, pero, entre sus primeros comentarios fue criticar a Mel al considerar, a su criterio, que el hogar de su hijo estaba descuidado, por lo que el hombre le replicó con un argumento imbatible con el cual su progenitora no debía volver a opinar de dicha manera.

Clint junto a su madre. (Foto: Clint Edwards/Instagram)

“Era sábado. Estaba lavando platos. Sinceramente, no sabía qué decir. Ella se había dado cuenta que nuestra casa estaba desordenada y preguntó: ‘¿No te molesta que Mel no mantenga una casa más limpia?’”

Criada en un entorno machista

Clint revela que esta interrogante lo tomó por sorpresa, pero a la vez lo incomodó, por lo que rápidamente pasó por su mente un pensamiento: “¿Un comentario mal intencionado o simple curiosidad?”

El sujeto de 35 años confesó que se inclinaba por lo segundo, pues reveló que su madre fue criada en una época muy anterior, en un ambiente muy conservador que, como es previsible, también bastante machista.

Clint tiene un blog para padres primerizos, donde también muestra aspectos de la vida diaria con Mel, su esposa. (Foto: Clint Edwards/Instagram)

Ante esto, en su blog, Edwards escribió: “Realmente, no sabía cómo responderle a mi madre. Creo que la percepción de mi madre sobre nuestra casa refleja la época en la que ella creció. Ella es parte de la generación ‘baby boom’. Yo no conocí muy bien a mi papá, pero sí recuerdo que me dio este consejo sobre cómo elegir una esposa: ‘Pasa por su casa de forma inesperada. Cómo mantiene su casa puede decir mucho de una mujer’”.

Una respuesta inesperada

Tras esto, el sujeto nos cuenta cuál fue la respuesta que le dio a su madre: “No me metí en este matrimonio por una casa limpia. Estoy aquí porque ella parecía ser alguien con quien podría pasar mi vida”, tras oír esto, la señora solo atinó a responder: “Bueno, eso, probablemente, sea más importante que una casa limpia”.

Clint reflexionó en su blog sobre si el entorno machista en el cual crecieron sus padres les impedía comprender que los matrimonios no giran en torno a tener una casa limpia, ni que esta sea solo tarea de la mujer, sino una compartida.

Clint y Mel tienen dos hijos. (Foto: Clint Edwards/Instagram)

“Realmente, no pensé en una casa limpia cuando me casé con mi esposa; pensé en cómo me gustaba lo que tenía para decir. Pensé en cómo me hacía sentir. Pensé en cómo ella sonreía mucho. Me gusta eso. Pensé en cómo era dulce y pensativa, en cómo parecía la clase de persona que querría para mis hijos”, sentenció.