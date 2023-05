A veces llegamos a cierta edad en la vida en el que nos sentimos ‘faltos de energías’, sin embargo, ciertas personas aún desbordan de vitalidad pasados los 60 años. Dicha edad es la ideal para la jubilación, pero ello no sería así para Daryl Holmes. Este hombre, a sus 72 años, quiso hacer más que solo recibir su pensión y disfrutarlo en casa: él salió en búsqueda de un trabajo que lo mantenga ocupado. Su caso ahora es una historia de inspiración como pocas.

Antes de unirse al grupo de colaborados de McDonald’s, Holmes ya había tenido experiencia trabajando en el sector salud junto a personas ‘con discapacidades’. Luego de jubilarse en Australia, él cuenta que le ‘disgustaba’ quedarse en casa todo el día sin hacer nada.

El trabajador más feliz a sus 72 años

Holmes no dejó pasar más tiempo y quiso ponerse ‘manos a la obra’ para salir de su rutina. Solicitó un trabajo en un McDonald’s local, al norte de Sydney, y ahora trabaja liderando la ‘experiencia del cliente’, en el que saluda a los nuevos llegados y los guía por el quiosco del autoservicio.

En ocasiones, Holmes transmite sus conocimientos y experiencias a los más jóvenes: "Soy como su abuelo", había dicho (Foto: @wallsend McDonald's / Instagram)

“Siempre me ha gustado trabajar”, habló un poco más de su labor que lo entretendría física y mentalmente. Su jornada con horario especial lo ayudó a afrontar la jubilación, de hecho, se aburría aún más al tener a su esposa trabajando afuera de casa:

“He estado jugando al golf toda mi vida y para mí, siempre me ha encantado trabajar. Así que no me iba a quedar sentado. Iba a salir y encontrar algo en lo que realmente pudiera aplicarme y disfrutarlo al mismo tiempo”, contó para la radio de Sydney 2GB, en el país de Oceanía.

Ya van 6 años desde que Holmes llegó a integrar parte del ‘staff’ de McDonald’s, empresa de la ‘cajita feliz’ que lo ostenta como su personal más feliz y empeñoso. Sin embargo, lo que más llamaría la atención de este jubilado es su gran conexión con los jóvenes:

Holmes sugirió a más personas de su edad el poder trabajar: "Diles lo qué sí puedes hacer", contó más al respecto (Foto: @wallsend McDonald's / Instagram)

“Solo hablo de la importancia de disfrutar lo que haces, aprender de ello y asegurarte de que tengan a alguien con quien hablar en los momentos difíciles”, habló sobre las grandes charlas que comparte con los chicos trabajando en el local y algunos otros que son clientes. “Soy como su abuelo”, explicó.

De hecho, Daryl ya ha aparecido reiteradas veces disfrazado del abuelito de ‘Monopoly’ de McDonald’s, en lo que sería otra gran parte del día divirtiéndose y trabajando a la vez. “Es verdadero privilegio para trabajar con ellas (sus compañeros)”, contó con entusiasmo al medio, a su paso no descartó que pudiese trabajar pasando los 80 años, e incluso invitó a más personas de su ‘promoción’ a hacer lo mismo.

“Los empleadores quieren saber qué puedes hacer, no qué no puedes. Si puedes decirle a la gente ‘Puedo hacer esto’, tienes muchas posibilidades de venderte”, dijo sobre la actitud que debes de tener.