La historia del hombre que ofrece sus servicios como limpiador de escenas del crimen

Si alguna vez has visto un episodio de la serie CSI, puedes tener una idea de como es que queda una escena de crimen, pero la pregunta es: ¿qué sucede después que policía hace su trabajo? Es aquí donde entran a tallar los limpiadores de escenas de crimen que, desde luego, es un trabajo desagradable, pero bien pagado. Aunque todo depende del tipo de crimen con el que se encuentren es lo que dice Tugrul Cirakoglu, el hombre que ofrecer servicios especiales de limpieza en los Países Bajos.

La revista Vice España realizó una extensa entrevista a este joven que se ha convertido en un especialista en limpieza de escenas de crimen a lo largo de este país que queda al noreste europeo.

Durante este artículo, el periodista de Vice estuvo presente en la limpieza de la casa de una mujer que murió hace un mes después de caerse por las escaleras y este es parte del texto.



"La sobrina de la mujer fallecida abre la puerta y nos deja entrar. El hedor en la casa es tan abrumador que me dan ganas de vomitar. Cirakoglu, por otro lado, limpia tranquilamente la enorme cantidad de líquido corporal en el pasillo. Miro los cientos de gusanos que está barriendo y le pregunto por qué están tan oscuros. "Son gusanos de carne", explica. "Son diferentes a los que encuentras en una pila de composta".



Pasamos unas dos horas deshaciéndonos de las moscas, arrancando las alfombras manchadas de sangre de las escaleras e instalando purificadores de aire. Suficiente tiempo para hablar con Cirakoglu sobre cómo el joven de 29 años comenzó su negocio de limpieza, el único servicio en los Países Bajos que se especializa en "limpieza de escenas del crimen".



Tugrul Cirakoglu realizando limpieza de escenas de crimen (Foto: Vice) Tugrul Cirakoglu realizando limpieza de escenas de crimen (Foto: Vice)

¿CÓMO EMPEZÓ EL TRABAJO DE TUGRUL CIRAKOGLU?

Tugrul Cirakoglu cuenta que se graduó con una maestría en Administración y Relaciones Internacionales, pero a pesar de eso se le hizo difícil conseguir trabajo, así que decidió iniciar su propio negocio y con tan solo 330 dólares en el bolsillo creo la empresa de limpieza de fiestas.



Al principio, la agencia se centraba en limpiar casas después de una fiesta. Pero se dio cuenta que "cuanto más extremo era el desastre, más lucrativa era la paga", así que se comenzó a centrar en la limpieza de escenas particulares.



Tugrul Cirakoglu pasó cuatro meses leyendo en internet sobre cómo limpiar cosas como sangre y fluidos corporales. También supo que tipo de maquinaria necesitaba para lograr hacer ese tipo de trabajo como: desinfectantes especiales, desengrasantes, cepillos, exprimidores, guantes, overoles desechables, máscaras de oxígeno y aspiradoras especializadas.



"Las aspiradoras, que cuestan 1,600 dólares por pieza, tienen un filtro especial que evita que las bacterias queden expuestas en el aire. Son necesarias para aspirar el polvo del cadáver, por ejemplo", comentó el especialista.



¿QUÉ ES EL POLVO DE CADÁVER?

Cuando un cadáver se queda a la intemperie durante mucho tiempo, empieza a convertirse en polvo. Si limpias ese polvo con una escoba o una aspiradora regular, parte del polvo se queda en el aire. Cuando lo inhalas, es como si estuvieras respirando pequeñas partes de un cuerpo muerto, lo que puede provocar todo tipo de enfermedades.

Polvo de cadáver (Foto: Vice) Polvo de cadáver (Foto: Vice)

¿CUÁL HA SIDO EL TRABAJO MÁS INTENSO QUE HAZ REALIZADO?

Hace dos años, tuvimos que limpiar una casa donde un hombre con obesidad mórbida se había estado descomponiendo durante cinco meses antes de que su familia se diera cuenta de que no contestaba su teléfono, entonces fueron a su casa con la policía. Después de que alguien lleva descomponiéndose tanto tiempo, la policía no tiene mucho que hacer. Los restos son recogidos con una pala y metidos en una bolsa. Este hombre estaba hecho sopa. Los policías me dijeron que el olor era tan fuerte que vomitaron tan pronto como entraron a la casa. Y después de que abrieron las puertas del balcón para tomar un poco de aire fresco, la mitad de los huéspedes del hotel de enfrente se marcharon porque el hedor era insoportable.

¿QUÉ ENCONTRASTE EN ESA ESCENA?

Debido a que el tipo era tan pesado y había estado allí durante tanto tiempo, sus fluidos corporales y gusanos se extendieron unos diez metros cuadrados. Tuvimos que sacar todo el piso y la capa debajo de este. Los fluidos se habían filtrado en el concreto volviéndolo negro y toda su cocina estaba dañada. Su arrendador nos había contratado porque quería alquilarle el departamento a otra persona. Este trabajo entra en la categoría más seria.

El equipo de limpieza de Tugrul Cirakoglu (Foto: Vice) El equipo de limpieza de Tugrul Cirakoglu (Foto: Vice)

Limpiamos todo tipo de cosas: apuñalamientos, tiroteos. Nos tocó alguien que había sido atacado en su casa con un hacha. El hacha había aterrizado sobre su cabeza, y el tejido cerebral estaba salpicado en la pared. O una mujer que se había apuñalado a sí misma docenas de veces mientras padecía una psicosis. En esa había mucha sangre.

¿CÓMO SE LIMPIA UNA SUPERFICIE LLENA DE SANGRE?

Tienes que tallar mucho. También depende de la situación: si la sangre está en un material no poroso, podemos limpiarla. Pero las superficies porosas como la madera deben desecharse. Cuando se trata de un cadáver, la pregunta siempre es: ¿tendremos suerte? ¿Estará todo en orden o nos encontraremos con un caos total?

¿QUÉ ENSEÑANZAS TE HA DEJADO ESTE TRABAJO?

Desde que empecé este trabajo, he comenzado a reconocer la naturaleza podrida de la humanidad. El hecho de que las personas sean asesinadas no me sorprende, eso ha pasado desde el principio de los tiempos. Pero lo que me sorprende es lo rampante que son los problemas de soledad y salud mental en los Países Bajos. Siempre nos pintan como un país hermoso y feliz. Pero, ¿cómo puede alguien tener 150 kilogramos de heces en su baño? ¿Cómo alguien puede estar muerta en su hogar durante cinco meses sin que a nadie le importe?