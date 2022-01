Luis Fernando es un niño de México quien escribió una tierna carta a los Reyes Magos, en la cual pide por la mejora de la salud de su hermano Erick, quien a su corta edad padece del mortal cáncer. Esta tierna historia se dio a conocer en Facebook y no tardó nada para conmover a miles de usuarios de esta red social.

Un inocente pedido a los Reyes Magos

A través de la cuenta “Team Erick”, la familia del pequeño compartió la misiva hecha por el hermano quien, entre otras cosas, se hace un espacio para pedirles que lo curen de este padecimiento. Vale acotar que este perfil es utilizado para gestionar, por ejemplo, la organización de rifas, recepción de donativos o recaudar fondos para solventar los gastos del tratamiento, entre los cuales se incluyen las quimioterapias.

Algunas de las cosas que pide Luis Fernando son una bicicleta, un auto de juguete, pero uno de sus máximos deseos fue “la salud de mi hermano Erick”.

Carta del hermano de Erick para los Reyes Magos. (Foto: Team Erick/Facebook)

A pesar de su corta edad, Erick es sometido a tratamientos invasivos, a veces dolorosos, pero también muy costosos, entre los cuales se encuentran las medicinas. Luis Fernando es consciente de la frágil situación de su hermano, lo cual se ha visto reflejado en su lista de deseos.

Usuarios conmovidos

La publicación en Facebook fue acompañada de la leyenda: “Una de las cartas más bellas” lo cual generó cientos de comentarios de apoyo de sus seguidores.

“Qué hermoso y se los concederá”, “qué linda carta”, “hermosa carta”, “Dios concede anhelos de los corazones. Así será”, “el amor de hermanos es incomparable, que se les conceda todo”, “si en mis manos está hacer más por ustedes, créanme que lo haría sin dudarlo ni un minuto. Dios ha de bendecirlos aún más”, “los Reyes Magos lo escucharán”, “deseo con todo mi corazón que mi Dios le conceda las peticiones que su corazoncito”, “todos deseamos la salud del pequeño Erick”, “los Reyes Magos se lo van a conceder. Amén”.

Luis Fernando, hermano de Erick. (Foto: Team Erick/Facebook)

Los deseos de Erick

Por otro lado, desde la propia cuenta Team Erick, hicieron público sus propios pedidos de los Reyes Magos, entre los cuales se destacan:

“Necesito un corazón, yo ya tengo uno, pero el otro es para mi mamá, porque el que ella tiene está hecha pedazos y así no funciona bien. Necesito que esté fuerte para lo que venga”, dice uno de los primeros extractos.

“Les quiero pedir con todo mi corazón, que pronto termine todo esto, más que por mí, por ella (su mamá), porque a veces pienso que no puede más y si duro más tiempo con esta enfermedad, pronto será ella quien esté en una camilla”, se lee en otro de los párrafos de la publicación.

Pedido de Erick a los Reyes Magos. (Foto: Team Erick/Facebook)

“Y si no es mucho pedir, te pido una espada y un escudo, por si en el futuro tengo que volver a luchar, la armadura que me han puesto para entonces ya no me quedará, pero lucharé con todo una más si es necesario (…) con cariño: Erick, un niño que lucha contra el cáncer”, sentencia así el post en Facebook.