En los Estados Unidos, una mujer acababa de mudarse a su nuevo hogar, pero se llevó una gran sorpresa cuando, para su susto y espanto, se topó con una serie de cráneos de piedra esparcido en todo el contorno de su patio trasero. Su historia fue compartida en redes sociales como TikTok donde no tardó para convertirse en tendencia.

Un escalofriante descubrimiento

Emily Hoffman se encontraba todavía desempacando en su nueva casa de Seattle, cuando se vio atraída por aquellas formas extrañas que pudo notar en su patio vistas desde su ventana, por lo que decidió bajar a comprobar de qué se trataba, pero lo que vio le llenó de escalofríos.

En la cinta se le escucha decir: “Así que acabamos de firmar contrato de arrendamiento para esta casa, que es genial, porque será genial tener una casa y un patio trasero”, para luego agregar: “Estoy mirando por la ventana y juro por Dios que esas rocas parecen calaveras. Y me asustó muchísimo ¿No parecen calaveras? Siento que parecen calaveras”, dice la mujer muy intrigada.

“De todos modos, estoy segura de que me acostumbraré a eso, y no me asustarán en medio de la noche, pero, ¡Qué carajos! ¿Qué es eso?”, se le escucha, claramente, afectada.

Viral e intriga en TikTok

La publicación fue compartida el pasado 28 de febrero y, desde entonces, ha acumulado más de 1.5 millones de reproducciones y al notar que su video se hizo viral en TikTok decidió hacer uno de seguimiento que, de igual manera, ha obtenido un gran éxito con más de 2 millones de vistas.

En este metraje se le escucha decir a Hoffman: “No me había dado cuenta de esto antes, pero hay escaleras en nuestro patio trasero, estas son las piedras y, definitivamente, se supone que parece calaveras, como si estuvieran destinadas a verse así”.

La mujer explica la disposición de estos extraños cráneos: “Están en fila hasta nuestra puerta trasera. Y son de piedra, seguro que son de piedra, pero no sé por qué, no tengo explicación de por qué las apagaron”.

Emily destaca uno en particular asegurando que es aquél que le produce más temor: “Ese es particularmente espeluznante porque se está desintegrando, pero, definitivamente, son de concreto, hay roca allí”.

Usuarios fascinados

A pesar de esto, la mujer se pregunta sobre el sentido de decoración de los inquilinos anteriores, lo cual generó una serie de comentarios en la mencionada red social.

“Son increíbles, los necesito”, “está enviando vibraciones de poltergeist”, “la gente anterior fue increíble, esa es la respuesta”, “¡Son geniales! Lo haría totalmente en mi jardín”.

El testimonio de los inquilinos anteriores

Sin embargo, parece que los inquilinos anteriores se toparon con el video, y un usuario identificado como @safesthaven44 comentó: “Mi prometido hizo esos cráneos con cemento y los pusimos como peldaños en el patio trasero porque se atasca mucho cuando llueve mucho. Y puedes quedarte encima de toda el agua, te paras encima de los cráneos. Así que lo siento mucho y de nada”.

Ante esto, Hoffman vio la respuesta y respondió a su vez: “Vi la puntada del dueño anterior. Bendito sea TIkTok por resolver todos los misterios de la vida. Nos encantan las calaveras, gracias”, sentenció.