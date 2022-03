En el mundo hispanoparlante, la aplicación Google Maps tiene una función de GPS en la cual una voz te guía por las diversas calles por donde realizas tus recorridos. Sin embargo, casi nadie conoce la voz que se encuentra detrás de esto, pero un video de Twitter ha revelado que se trata de Nikki García, cuya historia ha dejado impactado a miles de usuarios de las redes sociales que, en no pocas ocasiones, recurren a sus consejos para trasladarse de un lugar a otro.

La voz de Nikki te acompaña cuando vas en auto o caminando y su función no es otra que darte los mejores consejos para llegar rápido a tu destino, así como evitando calles muy transitadas, o anticipándote embotellamientos que pudieran retrasarte.

Ahora, lo que pocos conocen tanto en España como en el resto de Hispanoamérica es que García es también cantante y actriz y, recientemente, se ha vuelto viral en Twitter por compartir un video en su cuenta donde ella, desde el asiento trasero, emula la voz de Google Maps para orientar a su amigo en un viaje en coche.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

En ese sentido, podemos escuchar lo siguiente entre risas: “En la rotonda, toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico (…) continúa 100 metros”, se le escucha decir en vivo y en directo.

La cinta continúa y Nikki no se ubica en qué parte de la ciudad se encuentra, por lo que decide echar una broma impostando la voz: “Espera, he perdido la cuenta, no sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, sino me dejas en este callejón y ya me buso la vida”.

La publicación compartida en la mencionada red social el pasado 12 de marzo dice lo siguiente: “Mis amigos Juan y Ana de Castro me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga GPS, que ya se lo digo yo”, la misma que ha acumulado, hasta el momento, más de 642.9 mil reproducciones, con 15.6 mil “me gusta” y 3.297 retweets.

Hace un día muy de cantar esto en bucle. pic.twitter.com/6b1ItEelLC — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 15, 2022

De inmediato, cientos de usuarios se hicieron presentes en la caja de comentarios donde mostraron su asombro de conocer a la voz detrás de Google Maps.

“ja, ja, ja, qué genial”, “¡es ella! Ja, ja, ja”, “¡por fin te he puesto cara! Anda, que no me has llevado por calles equivocadas y te he jurado en hebreo, pero eres como de la familia y te lo perdono todo”, “perfeccionando la interacción con el GPS”, “una vez, al terminar de usar Google Maps, me dio por decir ‘gracias Google’ y me respondió esa voz diciendo ‘de nada, corazón de melón’, que panzada de reír me di”, “este es el video más divertido de la semana”, “las veces que he discutido con esta señora”, “acabo de flipar”.

En su cuenta de Instagram, Nikki García describe su perfil con la siguiente descripción: “Cantante, escritora de canciones, actriz. La voz que te dice a dónde ir”.