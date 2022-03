En el mundo laboral la Hoja de Vida sirve para detallar lo que uno conoce, sabe, pero también cómo se desenvuelve como persona en ambientes de trabajo. Sin embargo, para vengarse por una deslealtad, un hombre de los Estados Unidos editó de forma inapropiada el CV de su amigo y su historia se hizo tendencia en redes sociales como Reddit.

Y es que en un mundo tan competitivo como el presente los currículos deben adaptarse a las necesidades del puesto al cual se está postulando, de lo contrario, será bastante difícil que pueda hacerse con la vacante. Entre estos requisitos también destacan el estar libre de errores ortográficos, bien ordenados, entre otros.

Una supuesta mejora de CV

Pero en Reddit, en el foro “Today I Fucked Up” (“Hoy, la cagué”) tuvo lugar una historia que dejó boquiabiertos a todos, la cual tuvo como protagonista a un hombre que a principios de semana actualizó su CV, pero su compañero de cuarto le sugirió usar un software para que “se viera atractivo y profesional”.

El CV es la carta de presentación de una persona para postular a una vacante laboral. (Foto: DepositPhotos)

“Me dio sus datos de inicio de sesión para que no tuviera que pagar ninguna tarifa de suscripción (…) en ese momento pensé que era genial de su parte. Movimiento de un hermano”, escribió.

De hecho, el sujeto confesó que este programa hizo que su CV se viera “genial”, por lo que esto le puso de buen humor, pero antes de exportarlo, su compañero de cuarto le sugirió que lo corrigiera.

“De hecho, insistió. No me importó en lo absoluto. Al contrario. Sus comentarios fueron muy positivos Y con ese sello de aprobación, exporté mi CV y lo envié a las empresas a las cuales estaba postulando”.

En la actualidad, las Hojas de Vida deben dejar constancia que el postulante tienen buena capacidad de adaptación. (Foto: altonivel.com.mx)

La terrible realidad

Nuestro protagonista reveló que se sorprendió por las rápidas respuestas que llegaron a su correo, pero, pronto su sorpresa de convertiría en horror cuando vio que su Hoja de Vida era calificada como “poco profesional y extremadamente inapropiado”, y no solo eso, pues le pedían que “nunca más los contactara”.

Esto generó gran confusión en el joven, por lo que decidió leer el contenido de su CV y no tardó mucho para toparse con la sección “pasatiempos”, la cual indicada: “disfrutar teniendo sexo con las perras de otras personas”. El sujeto quedó en completo shock.

Venganza por una infidelidad

No paso mucho tiempo para darse cuenta que estaba relacionado con un hecho ocurrido con su compañero de cuarto: “Tuve sexo con la novia de mi compañero de cuarto en la víspera de Año Nuevo. Ella era su ex en ese momento y estábamos borrachos, lo cual no es excusa. Me disculpé con él a la mañana siguiente y no solo aceptó las disculpas, sino que me dio su bendición para que volviera a estar con ella”, explicó.

El sujeto confesó que la "broma" de su amigo es una venganza por infidelidad. (Foto: ThinkStock)

Asimismo, reveló que su compañero volvió con su ex y que, al parecer, en el fondo, no todo estaba bien entre ambos. Ahora, este no le responde las llamadas ni mensajes, asegurando que se siente “enojado y traicionado”.

Criticando brutalmente en Reddit

Una vez que la publicación se hizo viral, la mayoría de los comentarios echaron la culpa al joven por acostarse con la ex de su compañero, para también le criticaron por el hecho de no revisar su CV una vez se hiciera la modificación vía el software.

“Amigo ¿No lo leíste antes de enviarlo?”, “¿Quién envía un CV sin leerlo?”, “cada vez que envío un CV, siempre abro el documento para verificar dos o tres veces que no me he perdido nada y que está actualizado”, “supongo que, si soy lo suficientemente tonto como para no revisar mi CV, entonces merezco que me rechacen. Lección aprendida”, “cambia el formato de tu nombre, modifica un poco el CV, usa el correo electrónico diferente y vuelve a enviarlo en, aproximadamente, 2 semanas”.