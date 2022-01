Cada fin semana, Elsa y Rubén atraviesan más de 400 kilómetros hasta Mar del Plata (Argentina) ¿Cuál es su objetivo? Bailar sin descanso para recordar su amor que tiene más de 5 décadas, pero también en honor a su hija quien perdió la vida a causa de una enfermedad mortal. La historia de esta tierna pareja se ha dado a conocer en redes sociales conmoviendo a miles de internautas.

El inicio del romance

Hace 50 años, ambos se conocieron en Lanús. El relato afirma que fue ella quien dio el primer paso tras varias semanas de flirteo. Pronto, el amor entre ambos surgió y, desde entonces, han sido inseparables.

Al ser entrevistada por el diario Milenio, Elsa lo comentó de la siguiente manera: “Un día, caminando por Lanús, me lo cruzo, no me olvidó más. Vestía una remera amarilla. Decido acercarme y pedirle 2 pesos para el boleto del colectivo. Él me respondió: ‘¿Cuándo me lo devolvés?’ (Yo) aproveché y dije: ‘El día que me saques a bailar’”.

El romance inició y hoy ya cuenta con poco más de 30 años de sólido matrimonio, tiempo en el cual formaron una familia integrada por 2 hijos, pero manteniendo el baile como uno de sus rituales como pareja.

Peregrinaje a Mar del Plata

A tal punto llegó esto, y como parte de recordar cómo inicio su camino uno al lado del otro, es que cada fin de semana viajan hasta Mar del Plata para pasarla juntos, literalmente, bailando.

“Desde hace 15 años hacemos 400 kilómetros para venir a bailar. La rutina es siempre la misma: él termina su jornada laboral, comemos algo y salimos a la ruta. El sábado vamos a la playa y, cerca de las 2 de la tarde, estamos en la pista hasta las 8 de la noche. Lo mismo ocurre el domingo. A la noche estamos de vuelta a casa”, detalla Elsa muy contenta.

Baile en honor a una hija

Este ritual de cada fin de semana se ha vuelto tan habitual que ya son personas conocidas dentro del paisaje urbano de Mar del Plata. Sin embargo, la pareja tiene otra motivación para hacer estos viajes cada 5 días.

Elsa relató que, de sus 2 hijos, una de estas falleció hace varios años producto de un mortal cáncer: “De la familia, era la única (su hija) a la que le gustaba bailar. Amaba vernos en casa, siempre nos ponía música. Le balamos al cielo, en su honor”, sentenció.