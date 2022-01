Don Armando es un tierno abuelito de México, quien día a día sale a las calles a vender dibujos hechos a mano por él mismo con el noble objetivo de ganar dinero para llevar comida a la mesa de su hogar y así alimentar a sus nietas, su familia. La historia de este adulto mayor se ha vuelto tendencia en diversas redes sociales donde los usuarios han quedado más que conmovidos.

Este relato se dio a conocer en Facebook, donde se compartió una fotografía donde se ve al usuario portando uno de los dibujos que vende el anciano, el cual lo vio por las calles, solo para decidir apoyarlo.

Las lágrimas de Don Armando

Pero lo que esconde esta fotografía es una historia muy triste, pero también el reflejo de un ser humano que hace de todo con tal de darle una vida digna a sus seres queridos.

Héctor Villanueva, en la mencionada publicación, describe el caso de la siguiente manera: “El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarle leche a sus nietos y no traía dinero. Me vendió el dibujo de la virgencita (de Guadalupe) a 20 pesos y le di 100. Se puso a llorar porque se sentía feliz. Me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle, está pasando en la Colonia San Sebastián, en Guadalupe”.

Publicación de Héctor en Facebook donde expone la historia de Don Armando. (Foto: Héctor Villanueva/Facebook)

Usuarios conmovidos con el sacrificio de Don Armando

La publicación no tardó mucho para convertirse en viral, siendo más de 10 mil veces compartido, con 739 comentarios, y cifras superiores a los 3.6 mil me gusta; donde casi el 100 por ciento de las opiniones han alabado el gesto de Héctor, pero también quieren saber la forma en la cual poder ayudar a Don Armando y su familia.

De hecho, es gracias a uno de los comentarios como nos llegamos a enterar de su verdadero nombre y dónde encontrarlo, pues su casa está ubicada en la calle San Agustín 330 de la Colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León.

Héctor se topó con Don Armando y decidió comprarle uno de sus dibujos. (Foto: Héctor Villanueva/Facebook)

Buscan apoyar a Don Armando y su familia

Del mismo modo, el usuario Jorge Jair Moreno Gamboa está buscando organizar la manera de recolectar donativos, víveres para llevarlos hasta la casa del abuelito:

“Don Armando sentirá hermoso si lo visitas para comprarle una bonita obra (…) También podemos apoyarlo llevándole una gran despensa, un poco de efectivo (dinero), una caminadora para que no batalle con el bastón y algo de ropa y unos zapatos. Quien guste ayudar con lo que su corazón le dicte será de mucha ayuda y se les agradecerá de todo corazón, cada peso suma”.