Si navegamos en las redes sociales podemos encontrar cosas extrañas, bonitas y muy desagradables. Así lo comprobó Danielle Simpson, de Reino Unido, quien le apareció como sugerencia en Facebook la cuenta del sujeto que habría matado a su pequeño de seis meses.

De acuerdo con Daily Mail, Danielle, de 33 años, se encontraba conectada en esta plataforma cuando, de pronto, observó el perfil del supuesto asesino, identificado como Sherwain Smith. La foto principal del hombre era una selfie de él en un centro médico.

La reacción de la madre

Al percatarse de la presencia de Sherwain, Simpson “no podía creerlo” y, de inmediato, le mandó un mensaje privado. “Me volví loca, para ser honesta. Realmente no puedo creer que se permita que esto suceda. He denunciado la cuenta de Facebook, no te contestan. No puedes hacer algo así y esperar vivir una vida normal”, confesó.

En esa línea, la indignada mujer, que ahora tiene tres hijos menores de 10 años, aseguró que Smith “es un asesino de bebés”. Según el citado medio, el Servicio de Libertad Condicional confirmó como legítima la cuenta de Smith, sentenciado por el crimen del bebé Troy.

El caso que conmocionó a Reino Unido

En febrero de 2006, Sherwain Smith, quien mantenía una relación sentimental con Danielle, terminó acusado de haber asesinado al niño de su pareja arrojándolo en un arroyo cerca de su viviendo en Smethwick.

A pesar de que Smith negó cualquier participación en la muerte del menor, lo declararon culpable de homicidio involuntario y se le ordenó cumplir un mínimo de casi cuatro años. Sin embargo, en 2008, el criminal, que ya acarreaba varias acusaciones sobre agresión sexual, fue enviado a un hospital psiquiátrico.

“Debe salir a la luz que él es Sherwain Smith y que mató a mi bebé (...) (Troy) Tendría 16 ahora y estaría haciendo todo tipo de cosas. Novias, cosas que no debería estar haciendo, como un chico normal de 16 años”, manifestó Danielle Simpson.