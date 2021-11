Mark Bryan, un hombre de 61 años, está decidido a romper con los estereotipos de género, así como cambiar la mentalidad que aún se tiene sobre las etiquetas relacionadas a lo masculino y femenino, causando gran furor en redes sociales como Instagram donde se ha vuelto todo un gurú de la moda.

Bryan es un hombre que mezcla en su outfit diario prendas tanto de hombre como de mujer y sale a la calle orgulloso de vestir así. Sin embargo, contrario a lo que usted podría pensar, se confiesa abiertamente heterosexual, al punto que tiene esposa, hijos e, inclusive, nietos.

Sin embargo, el tener una familia “tradicional” no le ha impedido lucir prendas que son bastante vanguardistas, pero que para otros resulta revolucionario, sobre todo en una sociedad en la que todavía existen ciertos valores conservadores.

En múltiples ocasiones, Mark Bryan ha confesado que su finalidad con el tipo de ropa que porta es el de romper los clichés relacionada a la moda y la identidad de género, que las nuevas generaciones puedan ser “libres y felices” en expresar sus gustos sin que nadie los señale o juzgue.

De acuerdo a lo que ha revelado a la revista Interview, Bryan ama los zapatos de mujer desde hace 40 años, época cuando salía con una persona que tenía una estatura superior a los 1.80 metros. En ese momento, confiesa, descubrió que la respuesta a sus inseguridades estaba en los tacones altos.

A pesar que la relación no duró en el tiempo, el hábito por usar este tipo de calzado femenino no solo se mantuvo, sr extendió durante su matrimonio. Precisamente, su esposa ha comentado que apoya en su totalidad a su marido.

Desde 2016, Mark Bryan decidió incluir la falda y los tacos en su vestimenta diaria. (Foto: Mark Bryan/Instagram)

A partir del 2016, Mark ha usado abiertamente tacones en todo momento de su vida, así como las faldas, tanto para salir, reuniones sociales y en su trabajo: “Estoy en la edad en la que realmente no me importa lo que piense la gente. O les gusto o no le gusto”.

Desde entonces, Bryan se ha ido ganando una base fiel de seguidores en Instagram, principalmente, red social (en la que tiene casi 600 mil seguidores) donde ha desplegado un gusto muy selecto para combinar su outfit.

Para tener un perfil más claro de quién es Mark Bryan, es importante saber que es un amante del ciclismo, los autos y, como era de esperarse, de la ropa femenina, la que no ha pasado desapercibida para nadie.

“La gente mira mis fotos e, instantáneamente, asumen que soy gay o algo así. Creo que lo que realmente me inspira son las personas que dicen que les estoy ayudando a ver las cosas de la manera en que siempre han querido verlas, pero tenían miedo”.

Asimismo, Bryan revela que en un momento fue entrenador de fútbol, que ello le dio la vocación de ayuda para con los jóvenes: “Ser capaz de ayudar a las personas a superar los problemas que tiene, en realidad, me ayuda más que solo los cumplidos que me ven bien”, resaltó a Interview.