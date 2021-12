Muchos consideran que el amor por los animales es el arma más poderosa del ser humano. Incluso, el cariño hacia las mascotas es tan grande que acaban siendo parte de la familia. Así lo dejó demostrado un hombre que desalojó a su novia de la casa por intentar deshacerse de su gato. La curiosa historia ya es viral y desató miles de comentarios en las redes sociales.

Mediante una publicación en Reddit, el usuario Astonished_Hound compartió detalles sobre una difícil situación que atravesó. De acuerdo con el joven, su novia llegó a vivir con él “hace unas semanas y estaba claro que no le gustaba mi gato”.

Sin embargo, el hombre decidió no darle mayor importancia hasta que un día “llegué a casa” y su adorable felino llamado Raven “simplemente se había ido”. “No es gato de calle y nunca sale”, precisó.

“Estuvo fuera por horas y yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mi casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a 2 cuadras de mi casa”, detalló el protagonista de esa historia.

Novia confesó que era la culpable

Después de encontrar a Raven, su pareja terminó aceptando que ella lo había sacado. “Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, como pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes”, indicó el joven.

Ante esto, la mujer lloró “porque no tenía a dónde ir y que tendría que vivir en la calle”, pero el dueño del gato no dio marcha atrás y le respondió “que no me importaba”, ya que puso en peligro la vida de Raven.

El amo de Raven compartió su curiosa historia mediante la plataforma Reddit. (Captura: Astonished_Hound)

Reacciones en redes sociales

En su explicación, el hombre le preguntó a sus seguidores si estaba en lo correcto, pues sus “amigos piensan que estoy siendo demasiado duro”. Algunos cibernautas rechazaron su decisión, mientras que otros apoyaron su postura, porque “el gato fue el primero en llegar”.