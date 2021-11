Se acerca la Navidad y muchas familias ya piensan en la decoración, aspecto importante al momento de crear un ambiente acogedor en la casa. Sin embargo, una madre sorprendió tras revelar que no adornará su hogar para esta festividad, porque “es una pérdida de dinero y a mis hijos no les importa”. La opinión de la mujer generó diversos comentarios en Facebook.

Mediante su cuenta de Mumsnet, plataforma digital dedicada a brindar asesoramiento y apoyo sobre temas familiares, la madre aseguró que no arreglará su casa ni pondrá el árbol o “comprará pasteles de carne picada”, ya que no quiere estar “ocupada o estresada” por la temporada navideña.

“Siempre he dicho que si dependiera de mí, no celebraría la Navidad, y en los últimos años me di cuenta de que depende de mí, así que lentamente comencé a alejarme de todo. No más decoraciones, no más compras de pánico y endeudamiento por los niños. Ha sido mucho más fácil y, para ser honesto, mucho más agradable”, escribió la mujer.

¿Qué opina su familia?

La madre insistió que sus “hijos no les importa” la decoración para Navidad. Incluso, ella comentó que a su familia no le “molesta” tener un hogar sin decorar. “Pero estoy harto de que la gente me diga que necesito hacer un esfuerzo por los niños. Los niños están felices sin decoraciones. Todavía reciben regalos y están contentos con lo que reciben, simplemente ya no me endeudo ni me estreso“, explicó.

Avalancha de críticas en redes sociales

Después de la publicación, la mujer recibió cientos de críticas en la internet. Por si fuera poco, algunos cibernautas la consideraron “cruel” y le indicaron que la Navidad no se trata de cuánto gastas. Mientras que otros internautas respaldaron su decisión y le señalaron que “celébrelo de la manera que desee y simplemente sonríe y diga lo relajado que se siente y lo mejor que es no preocuparse por las deudas o el estrés”.

Ante la polémica desatada, la madre precisó que sí celebra esta festividad con comidas y regalos, pero sin adornos. “Lo único que hacemos por Navidad en mi casa es abrir regalos y tener una gran cena”, manifestó.

¿Cuándo es Navidad?

La Navidad, palabra derivada del latín nacimiento, es una de las principales festividades cristianas que anuncia la llegada al mundo de Jesús de Nazareth. Esta fiesta se conmemora cada 25 de diciembre. Según la BBC, documentos históricos afirman que la primera celebración en América Latina tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492.