Llegó la Navidad y niños de todo el mundo escribieron su lista de deseos a Santa Claus. Sin embargo, una carta nuevamente se volvió viral en las redes sociales por no pedir los tradicionales juguetes, sino algo más importante: “pasar más tiempo” con su padre. Esta historia, publicada en diciembre de 2020, se está volviendo a compartir por miles de internautas.

El padre de Jonah se desempeña como repartidor de paquetes para una empresa de envíos. El hombre labora en promedio alrededor de 9 horas diarias de enero a octubre, pero trabaja hasta 11 horas durante noviembre y diciembre.

Ante esta complicada situación, el pequeño Jonah y su progenitor no comparten muchos momentos juntos. Por ello, el niño aprovechó la temporada navideña para escribirle a Papá Noel. Mediante una conmovedora carta, le pidió a Santa Claus “si pudieras ayudarlo a (mi padre) a salir más temprano del trabajo”.

La conmovedora carta del niño

Después de escribir su carta, el menor le indicó a su papá que la mandara al Polo Norte. Al momento de darle un pequeño vistazo, el hombre no pudo con la emoción y rompió en llanto. Tras ello, subió una fotografía del documento a Reddit.

“Querido Santa, de verdad me gustaría poder pasar más tiempo con mi papá, así que me encantaría y apreciaría si pudieras ayudarlo a salir más temprano del trabajo porque es repartidor y las personas han estado ordenando muchos regalos. Así que me encantaría que pudieras ayudarlo de alguna forma”, se puede leer en el escrito.

Carta emocionó a muchos en redes sociales

La carta de Jonah remeció la internet. Desde su publicación, consiguió más de dos mil comentarios y los cibernautas elogiaron la pequeño. “Diablos, esto me derrite el corazón. Me suena grande. Mi papá trabajó hasta altas horas de la noche durante muchos años durante mi infancia. Se tomó muchas horas extras y trabajó duro. Espero que puedas hacer realidad su deseo navideño”, escribió el usuario @albino_red_head.

Bajo esa línea, otro internauta también comentó que “espero que todos los padres tengan la oportunidad de leer (la carta). Los niños, especialmente cuando son difíciles, exigen algo tan simple. Puede ser muy fácil salir de un turno de 12 horas y decir “¿por qué (el niño) no está dormido? ¿Por qué no puedo tener sólo 10 minutos para relajarme?”. Tómate el tiempo para estar con ellos, aunque sea solo por un momento”.