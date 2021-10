10 años después de sufrir un accidente que lo dejó parapléjico, Mariano Tubio supo sobreponerse a la adversidad y hoy, al contar con 39, se alzó como campeón mundial de golf adaptado. La historia del deportista oriundo de Argentina no tardó mucho para volverse viral en medios de comunicación y redes sociales, por ser todo un ejemplo de superación cuando todos pensaban que su vida y sueños habían terminado.

“Cuando me dijeron que no iba a volver a caminar me quedaban dos alternativas: deprimirme o pelearla. Y acá me encontrás, formé una hermosa familia y sigo pegándole a la pelotita”, declaró para la Nación.

En la actualidad, Tubio es dueño de una empresa de web hosting, licenciado en Administración, quien también cuenta con un Master en Dirección Estratégica, la Hoja de Vida de una persona común, pero la historia de Mariano es todo menos normal.

De hecho, el accidente que sufrió a los 29, lejos de deprimirlo o debilitarlo, tuvo el efecto contrario, pues en la adversidad encontró su mejor motivación. ¿Qué hizo? Junto con su amigo comenzó a diseñar una silla de ruedas adaptadas a sus necesidades, la cual es muy ergonómica al parecerse a una bicicleta.

“Desde hace ocho años desarrollo un emprendimiento con Enrique Plantey (…) Juntos inventamos un dispositivo que se agrega a la silla de ruedas y la convierte en bicicleta. Participamos en congresos de ortopedia con esta novedad, que es fundamental para la gente porque le beneficia un montón para movilizarse y, además, resulta muy integrador. Primero, las hicimos manuales, y luego, agregamos la variante que funciona a batería con buenos resultados para los que pueden hacer tanto esfuerzo”.

Mariano Tubio siguió con su vida, pero 7 años después del accidente decidió retomar una de sus pasiones: el golf. Siempre demostró talento para este deporte, pero tras su nueva condición física regresó a esta disciplina, pero de forma “adaptada”.

Mariano Tubio ha sabido hacerse una carrera en el golf pese a su discapacidad. (Foto: Mariano Tubio/Instagram)

Por ello, en noviembre de 2018, Mariano decidió llevar su pasatiempo a otro nivel, a practicarlo de manera profesional, al punto que compitió en el torneo realizado en Mallorca (España), en el cual resultó consagrarse como campeón mundial en su categoría.

“Lo que pasa es que no hay personas con mi dificultad que practiquen el deporte en Argentina, Entonces tuve suerte. Un día me invitaron a participar en un campeonato en el exterior, una especie de Mundial que se disputó en 2018. Viajé a Europa y lo gané, fue más que un triunfo deportivo, me demostré a mí mismo una vez más que podía”.

No contento con esto, 6 meses después, en mayo de 2019, participó en el United States Disabled Open Golf Championship, el más importante de los Estados Unidos para jugadores con capacidades especiales, y ¿Qué crees? También se consagró como campeón mundial.

Desde que decidió practicar golf de manera profesional, Mariano ha ganado innumerables trofeos. (Foto: Mariano Tubio/Instagram)

Con la pandemia del coronavirus, la actividad golfística se detuvo, pero Mariano continuó entrenando para no perder terreno, porque aún faltaba mucho tramo por recorrer , el mismo que llegó en mayo de 2021.

Salió en segundo puesto en el US Open, segundo en el Campeonato Europeo de Golf Adaptado celebrado en Algarve, Portugal (el más importante del Viejo Continente), y hace pocas semanas ganó el torneo que tuvo lugar en Madrid.

“Soy feliz cuando lanzo cada golpe, conecto con mis amigos. Tengo un carrito que se llama Paragolfer con un sistema adaptado a mis piernas que me incorpora, me permite pararme, y una vez que estoy frente a la pelota me facilita estar erguido al momento del ‘putt’. Entonces, me agarro fuerte con la izquierda y con la derecha le doy lo más fuerte que puedo, es una sensación de plenitud difícil de escribir, te lo aseguro”.

Mariano destaca a su familia como el mayor motor para superarse tras la adversidad. (Foto: Mariano Tubio/Instagram)

Mariano Tubio asegura que busca dejar un mensaje y ejemplo para todos: “Quiero dejar un mensaje para quienes tengan alguna dificultad parecida a la mía. Hagan todo lo posible para ser felices porque esta es la única vía que tenemos. En ser positivos, luchar y sobreponerse van a encontrar las claves, se los aseguro”.

