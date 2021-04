La historia que hoy te vamos a relatar comenzó con un tuit difundido por una joven de Cádiz, España . En este aseguraba haber hallado unos anteojos de marco grueso al interior de una bolsa de papitas fritas, pero la realidad era otra y aquí te la contaremos.

Para darle relevancia a su mensaje, ella acompañó su afirmación con una serie de fotos que mostraban dichos lentes compartiendo espacio con el snack, cuyo empaque estaba completamente sellado.

Con ello daba a entender que las papas habían salido así de la fábrica y no era una audaz manipulación para ganar popularidad en Twitter . “Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake)”, señaló.

Una de las cosas más llamativas para los usuarios de la red de microblogging es que la empresa que produce el snack, Cortijo del Olivar, respondió el tuit al día siguiente.

¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende!😜 Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas. — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 7, 2021

“¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende! Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada, pero tú disfrutarás de nuestras patatas”, escribió.

En un inicio, muchos se preguntaron quién era ese tal Manolito. Luego del revuelo, varios olfatearon que la publicidad tenía una gran posibilidad de acabar en un completo desastre.

Todo parece indicar que ellos se encontraban en lo correcto, ya que decenas de internautas criticaron el supuesto pobre control de calidad de Cortijo del Olivar. “Si no se dan cuenta de que unos anteojos cayeron por error en una bolsa, entonces imagino que sus controles son pésimos”, sostuvo una usuaria.

