No es más que un breve adiós. Lester, el perrito que fue salvado por el valiente Jean Francis, un niño de tan solo 13 años, que no dudó en regresar a su casa para rescatar a su mejor amigo durante el incendio de grandes proporciones en Villa El Salvador , se despidió del menor en su velorio. Esta historia ha conmovido a miles de peruanos.

Según informó la página de Facebook de la Asociación Peruana de Protección a los Animales, un grupo de voluntarios de la organización llegó el viernes 31 de enero hasta el lugar de la tragedia para llevar donaciones a los animales afectados por la deflagración.

Preocupados por la situación de Lester, quien sufrió leves quemaduras, lo buscaron casa por casa hasta encontrarlo. Según se lee en el post de Facebook, los voluntarios llegaron durante el velorio del niño héroe. Vieron que la mascota estaba junto a toda la familia, quienes vestían un polo blanco con la foto del pequeño. “Lester es considerado como parte de la familia, él está muy bien de salud, un poco cabizbajo pero rodeado de mucho amor”

“Justo llegamos en el velorio del pequeño Jean y pudimos observar que Lester junto con toda la familia vestían un polo blanco con la foto del niño héroe, fue muy emotivo el reencuentro, sobretodo conversar y confirmar que lo aman y lo cuidarán como un integrante más de la familia”, agregó la Asppa.

La asociación también anunció que el próximo domingo 9 de febrero un equipo de médicos de la Posta Veterinaria Oasis realizarán una campaña de esterilización para los animales de la zona afectados por la tragedia.

Todo un héroe

El pasado jueves 23 de enero una tragedia ocurrió en Villa El Salvador. Un camión cisterna que transportaba GLP sufrió una fuga y posterior una deflagración. Ese día Jean Francis, un menor de 13 años, había evacuado de su casa junto a toda su familia. Cuando ya se encontraba a salvo, se percató que Lester, su querido perrito de tres años, no había salido. No lo pensó dos veces y regresó por el.

Cuando ya tenía a Lester en los brazos, el niño fue alcanzado por el fuego, sufriendo graves quemaduras en el cuerpo. Jean Francis fue trasladado hasta el Hospital Guillermo Almenara y durante seis días resistió dos operaciones, pero finalmente falleció la mañana del 29 de enero.

Ana Mariela Huamán, abuela del menor de trece años, una de las víctimas del incendio de Villa El Salvador , contó que de grande su nieto quería ser veterinario y que siempre demostraba su cariño por Lester, su perro. “Él siempre me repetía: abuela si tú me quieres, me quieres junto a mi perrito”.

