Cuando Rhea Martin (24) decidió ir al Hospital Stepping Hill de Mánchester ( Inglaterra ) por unos extraños y fuertes dolores, creyó que todo se trataba de malestares propios de la menstruación. Ella no imaginaba que se llevaría una gran sorpresa al momento de que el médico le entregase los resultados de los exámenes que se le aplicaron.

MÁS INFORMACIÓN: Le toman singular foto en discoteca y se convierte en meme

Como has leído antes de entrar a este artículo, la fémina fue informada de que se encontraba en gestación. No obstante, eso no fue lo que más la asombró ya que los dolores que sentía tenían una razón poderosa: estaba en labores de parto.

Todavía en shock, Rhea fue trasladada para que alumbre al bebé que llevaba en su interior. “Podemos reírnos de todo ahora, pero en ese momento fue bastante traumatizante. Vas al hospital pensando que tienes un dolor de espalda grave y un dolor de estómago intenso causado por tu período y sales con un bebé”, le contó la mujer a Metro .

¿QUÉ OCURRIÓ?

Lo que le pasó a Rhea se denomina embarazo críptico. En este tipo de gestación, el bebé se encorva hacia la espalda de la madre, lo que le impide desarrollar la típica barrigüita. Usualmente, ellas no presentan síntomas.

Cabe mencionar que muchas muestran cuadros de angustia luego del alumbramiento ya que la llegada de un hijo es algo que no esperaban. “No tuvimos tiempo para procesar nada o prepararnos”, dijo Martin.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE HISTORIAS

VIDEO RECOMENDADO

Ladrón recibe cilindro en la cabeza y reacción es viral

Ladrón recibe cilindro en la cabeza y reacción es viral. (Twitter)