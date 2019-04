Hombre que fue atacado por un cocodrilo se refugia en una refrigeradora para salvar su vida

► Mujer vio una araña en su carro, entró en pánico y chocó contra un árbol



¿Te imaginas que un día de relajo en el trabajo se convierta en una de tus peores pesadillas? Eso fue lo que le sucedió a un electricista de 48 años, quien decidió tomarse un descanso y se fue a la playa, muy cerca de su centro laboral, en la localidad de Poor Man's Corner, parroquia de Saint Thomas, ubicada en el sudeste de Jamaica. Conoce su historia.

“Me encontraba en mi mesa de trabajo, pero como quería refrescar mi mente salí de ahí […]. Me metí al agua y en eso sentí que algo me agarró una de mis piernas y empecé a pedir ayuda, pero nadie me escuchó […]. Algo en mi cabeza me dijo que aguantara, no sé qué apreté y logré escapar”, contó Nigel Gayle, quien había sido atacado por un cocodrilo.

El cocodrilo atacó al jamaiquino en una de sus piernas. (Foto: Pixabay) El cocodrilo atacó al jamaiquino en una de sus piernas. (Foto: Pixabay)

Logra huir

Tras liberarse del reptil por su cuenta huyó. Por fortuna para él había, metros más allá, un viejo refrigerador que estaba recostado; así que decidió meterse en la nevera, no sin antes atar con un cinturón la pierna herida para detener la hemorragia, según el medio Jamaica Star.

Así pasó la noche entera sin dormir en la playa. Narró que cuando el cocodrilo se le acercaba, hacía ruidos para asustarlo, logrando de esta manera que el animal retrocediera. Después de pasar solo unas 12 horas, fue rescatado al amanecer por algunas personas, quienes lo llevaron al hospital, pero era demasiado tarde para salvar su pierna.

El hombre perdió una de sus piernas por los gérmenes del reptil. (Foto: Freepik) El hombre perdió una de sus piernas por los gérmenes del reptil. (Foto: Freepik)

Necesita una prótesis

Pese a los esfuerzos de médicos, los gérmenes del caimán habían invadido toda la extremidad por lo que decidieron amputarla.

Nigel Gayle quiere volver a su vida normal y está en búsqueda de una prótesis. “Cuando estoy sentado en un lugar, el trabajo no viene a mí, tengo que ir a buscarlo. Antes era ciclista y con conduciendo conseguí algo. Entonces, si tengo una pierna, significaría muchas, muchas gracias”, señaló tal como reproduce RT.