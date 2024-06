Shane O’Farrell no buscaba hacerse rico comprando y vendiendo sets de Lego, pues su objetivo inicial era simplemente recordar su infancia en Irlanda; sin embargo, las cosas dieron un giro cuando este hombre de 35 años, residente en Nueva Jersey, descubrió que algunas piezas se vendían por cientos de dólares, a un monto muy superior al precio original.

O’Farrell, ingeniero de servicios, se unió a una creciente comunidad de inversores que invierten su dinero en los populares ladrillos de plástico. Un informe señaló que el valor de reventa de los sets de Lego ha aumentado un 11% anual, superando a las inversiones tradicionales como acciones, bonos y oro.

“Empecé a intentar invertir en acciones y me di cuenta de que el 8% anual que gano en el mercado de valores realmente no iba a funcionar. Realmente no me llevará a donde quiero ir”, dijo O’Farrell en conversación con el New York Post. “Se necesitarían décadas”, agregó; no obstante, la reventa de Lego ofrecía retornos mucho más rápidos y significativos.

En los últimos dos años, Shane ha ganado cerca de 500 mil dólares con la compra y venta de estos sets de juguete. El tiempo que dedica a esta actividad es mínimo, lo que le permite tener un trabajo a tiempo completo.

El hombre está tan entusiasmado con su negocio secundario que comparte consejos con otros posibles inversores a través de su canal de YouTube, llamado Brick Bucks. Según su testimonio, lo único necesario para empezar es una unidad de almacenamiento para el inventario y estar atento a las tendencias del mercado, que en ocasiones pagan muy bien por algunas piezas.

Algunas piezas otorgan un retorno de inversión del 400%

Por ejemplo, el modelo de casco del piloto de caza TIE de Lego “Star Wars”, costaba 60 dólares antes de su retirada en 2021. Un año y medio después, su precio había subido a 350 dólares, representando un retorno de inversión del 400%.

Shane señala que las colaboraciones de Lego con franquicias como “Star Wars”, “Harry Potter” y Marvel no necesariamente garantizan una mayor reventa. Lo esencial aquí es la escasez, ya que los sets exclusivos de ciertas tiendas suelen ser más valiosos debido a la alta demanda tras su retiro del mercado.

El mercado de Lego no se limita solo a los sets completos. Las minifiguras dentro de estos sets también tienen un gran valor.

Recientemente, el hombre notó un aumento en la demanda de las minifiguras del set Barad-dûr de “El Señor de los Anillos”, que se vende por 460 dólares. Algunas de estas figuras se han vendido por 250 dólares, por lo que cree que personajes como Frodo, Samwise y Gollum seguirán apreciándose con el tiempo.

Shane afirma que invertir en Lego es sencillo ya que “el valor aumenta con el tiempo”. ¿El único requisito? Paciencia y buen ojo para estar al tanto de las movidas de la industria.

“Es un juego de espera”

Otro entusiasta de Lego y también youtuber, conocido como DG Bricks, compara el almacenamiento de sets de Lego con tener una bodega de vinos.

“Estoy comprando productos disponibles hoy. Los estoy almacenando de forma segura en previsión de algún futuro cliente, dentro de unos años. Es un juego de espera”, aseguró.

David, de 27 años y camarógrafo independiente en Chicago, ha vendido sets de Lego por un total de 20 mil dólares. Aunque ha tenido algún revés, como un set de “Frozen” que vendió a pérdida, sigue viendo un gran potencial en esta inversión. La clave, según explica, es saber escoger las piezas y comprar al precio correcto.

El hombre ve el mercado de Lego como una oportunidad ideal para la Generación Z y los millennials. Para aquellos con tiempo libre pero poco capital, invertir en estos sets puede ofrecer un retorno significativo a cambio de su esfuerzo.