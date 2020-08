Para muchos millennials hoy la serie animada 'Hey Arnold!' es de 'culto' y es que esta fue, durante muchos años, el emblema del canal Nickelodeon por la afinidad de los personajes y las historias que te presentaban. Aquí aparece una que todavía se recuerda como una de las más tristes de todos los capítulos, el capítulo del 'hombre paloma'.

Te daremos un resumen rápido del capítulo. Arnold tiene a tres palomas como mascotas y estas son 'Lester', 'Fester' y 'Chester' y les da de comer; sin embargo, el último nombrado se pone mal y nuestro protagonista no entiende por qué así que va donde sus amigos y estos le cuentan la historia de "una persona muy loca que vivía en un edificio abandonado": 'el hombre paloma'.

Al no saber qué hacer para ayudar a 'Chester', Arnold va en búsqueda del 'hombre paloma' y este lo encuentra con ropa sucia y ropa en la azotea de su edificio que estaba completamente destruido a lo que el señor vivía con miles de palomas.

"No sé qué hacer", le dice Arnold, y el 'hombre paloma' recibe a 'Chester' y le dice a 'cabeza de balón' que vuelva mañana. Arnold se va y conversa con sus amigos y le dice que la persona que lo atendió no era mala ni parecía loca.

Al día siguiente, Arnold va a recoger a 'Chester' y se da cuenta de que estaba curado y el 'hombre paloma' le da unas bayas que le servirían como medicinas. Arnold conversa con él y se gana su confianza, tanto así que le logra revelar su nombre, 'Vincent', y entablan una conversación.

Tras esto Arnold lo lleva a comer pizza, algo que no hacía hace mucho tiempo porque perdió comunicación con todos sus seres queridos, tanto familia como amigos que lo tildaban de loco y esa es la razón por la que comenzó su afinidad de tener como compañeras a las palomas; sin embargo, mientras comía con Arnold, Harold y Stinky se unen con otra persona para entrar y destruir todo el nido y 'hogar' del 'hombre paloma' por simplemente fastidiar.

Cuando vuelven, Arnold y 'Vincent' se dan cuenta que todo por lo que había trabajado y cuidado nuestro 'hombre paloma' se había esfumado y a pesar de que 'cabeza de balón' trataba de darle ánimos, este no lo consigue y más que todo recibe una lección que, por más triste que sea, hizo reflexionar a muchas personas que observaban el capítulo en ese momento.

"Algunas personas deben vivir con sus semejantes y otras, como yo, somos diferentes", afirmó el 'hombre paloma'. "Me enseñaste que algunas personas son confiables y nunca olvidaré eso, ahora me voy adonde pueda vivir en paz con mis amigas, tengo la misión de ayudar a las palomas de todas partes, estar donde todas estas sufran", acotaba.

El Hombre Paloma en realidad se suicidó, de acuerdo a esta teoría (Foto: Nickelodeon)

"Solo espero que haya otro Arnold adonde yo vaya". El capítulo culminaba con las palabras del 'hombre paloma' muy triste pero con esperanza, "vuela siempre hacia el sol Arnold", una despedida muy triste pero que creó una teoría recogida por un usuario de Reddit que fue muy comentada en todo el mundo y es que, si lo ves metafóricamente, 'Vincent' se habría suicidado'. Si es lo que pensaste, aquí te contamos todo.

La teoría del suicidio del 'hombre paloma'

Varios años después del final de la serie animada, el usuario de Reddit PeppermintButthole animó el debate en torno a 'Hey Arnold!' cuando propuso una interesante teoría sobre el simbolismo detrás de la salida del Pigeon Man (Hombre Paloma), que en su momento fue bastante conmovedora por su tono. Si no lo sabían, sus palabras finales están basadas en el último discurso de Tom Joad en The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira), de John Steinbeck.

¿Cuál es la teoría? De acuerdo a este redditor, la escena final del 'hombre paloma', cuando es levantado por sus palomas antes de perderse en el cielo, en realidad es una metáfora para el suicidio del personaje o un falso recuerdo que Arnold crea para escapar del trauma por este acontecimiento.

Arnold habría inventado todo en su cabeza para olvidar el suicidio de este hombre (Foto: Nickelodeon)

Si bien Arnold sigue preocupado por haber causado, sin querer, la destrucción del hogar de las palomas, el Pigeon Man lo tranquiliza y le habla de tal forma que para ser un adiós definitivo, porque quiere ir a “un lugar donde pueda vivir en paz con mis amigos”, esperando encontrar personas igual de compasivas y amables que Arnold en este otro lugar.

Para PeppermintButthole, el cuadro del 'hombre paloma' llevado hacia la puesta de sol por las palomas, en realidad es un falso recuerdo que creó Arnold para superar el trauma de ver a este solitario incomprendido saltando del edificio, justo delante de él.

Proponer que el tema del suicidio fue abordado por 'Hey Arnold!' no es descabellado si recordamos, como bien apuntó Moviepilot, que la serie animada también exploró otros temas adultos como los horrores de la guerra en el capítulo ‘Longest Monday’, las enfermedades mentales cuando Helga es enviada al psiquiatra y el alcoholismo en el comportamiento de la madre de Helga y Olga.

¿Qué dijo el creador sobre esta teoría?

Craig Bartlett fue el creador de 'Hey Arnold!' en el año 1996. (Foto: Nickelodeon)

Ante esta teoría que se viralizó en todo el mundo, Craig Bartlett, creador del programa 'Hey Arnold!', habló a un canal de YouTube acerca de la misma en donde confirmó que nada de esto es lo que tenía pensado que los fans imaginen en cierto momento.

“Alguien dijo que era un suicidio y que Arnold lo procesa así en su mente. ¡Detesto eso! Escribimos lo que escribimos porque queríamos que viajara. Me imaginaba al 'Hombre Paloma' yendo a París a ayudar a las palomas de allá. Quiero dejar claro: No es una historia de suicidio, ¡él está bien!”, acotó Bartlett.

A pesar de esto, si dejas volar tu imaginación te darás cuenta de que el contexto en el que se da la situación y los mensajes indirectos en base a situaciones que muchas personas pueden asimilar como propias y que pueden estar viviendo día a día, lo transforman en uno de los capítulos más recordados en la historia de la televisión mundial.

Paolo Valdivia.