Los casos de Hulk y War Machine son emblemáticos en más de 10 años de historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Los actores que interpretaron originalmente a estos personajes fueron reemplazados por otros que se han mantenido vigentes hasta los eventos de “Avengers: Endgame”. Pero Bruce Banner y Rhodey Rhodes no han sido los únicos personajes caracterizados por más de una persona.

Además de Edward Norton (“The Incredible Hulk”, 2008) y “Terrence Howard” (Iron Man, 2008), cuyas salidas se debieron a diferencias artísticas y contractuales, respectivamente, hay otro personaje que ha sido interpretado en pantalla hasta por tres personas. ¿De quién se trata? Del padre de Tony Stark, Howard Stark.

EL CASO HOWARD STARK

Dirigida por Jon Favreau, “Iron Man” fue la película que inició el MCU y la que convirtió al multimillonario Tony Stark en el ‘Hombre de hierro’ tras una experiencia cercana a la muerte. En la misma cinta es revelado que los padres del superhéroe murieron en un accidente automovilístico, cuando él tenía 21 años.

¿Quién fueron sus padres? Howard y Maria Stark, de los que el primero es particularmente importante para el MCU.

Howard Stark fue uno de los fundadores de SHIELD, además de cabeza de Industrias Stark. Howard apareció por primera vez en el MCU en una fotografía mostrada en “Iron Man”, para ser explorado in situ más adelante en otros títulos.

Además de “Iron Man”, Howard Stark apareció en otras películas como “Captain America: The First Avengers” (2011). Incluso dio el salto a la pantalla chica como uno de los protagonistas de “Agent Carter” (2015-2016). Sin embargo, algo curioso pasaba con este personaje: no era interpretado siempre por el mismo actor.

LOS TRES ACTORES

En total, Howard Stark ha sido interpretado por tres personajes en el MCU, por más que parezca raro ver a una persona con tres rostros distintos.

¿Quién fue el primer Howard Stark? El actor Gerard Sanders, aunque su participación se limitó a la fotografía vista en “Iron Man”, cuando son presentadas unas diapositivas que resumen la vida de Tony Stark.

Gerard Sanders solo tuvo una oportunidad como Howard Stark (Foto: Marvel Studios)

Más adelante fue el turno de John Slattery en “Iron Man 2” (2010), cuando Tony escucha un mensaje que Howard le había dejado grabado.

El mismo actor reapareció como Howard en “Ant-Man” (2015), en el flashback que revivió la renuncia de Hank Pym a SHIELD tras descubrir que la agencia estaba tratando de replicar las particular Pym sin su consentimiento. También es visto en “Captain America: Civil War” (2016), cuando se revela que Howard y Maria Stark no murieron en un accidente de tránsito, sino a manos del ‘Soldado del Invierno’ por orden de Hydra.

Slattery fue visto por última vez como Howard Stark en “Avengers: Endgame” , cuando Steve Rogers y Tony Stark vuelven a los años 70 para recuperar el Tesseract y coger algunas partículas Pym. En esta secuencia, si bien Howard no sabe que tiene a su hijo al frente, Tony le agradece por todo lo que hizo por él y le da un abrazo de despedida.

Dominic Cooper es Howard Stark de joven, cuando era tan vanidoso como su hijo (Foto: Marvel Studios)

Dominic Cooper, en tanto, encarna al padre de Tony Stark, aunque una versión más joven, en “Captain America: The First Avengers”, donde participa en el Proyecto Renacimiento, el experimento que convirtió a Steve Rogers en el Capitán América.

Cooper repetiría el rol de Howard en el cortometraje “Marvel One-Shot: Agent Carter” (2013) y después en la serie de televisión “Agent Carter”. También realizó un cameo -una fotografía en un periódico- en “Captain America: The Winter Soldier” (2014).

John Slattery ha sido Howard Stark en algunos momentos claves del MCU. Por ejemplo, apareció en "Avengers: Endgame", cuando Tony viaja al pasado (Foto: Marvel Studios)

