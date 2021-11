En redes sociales, especialmente en Facebook, el gesto de Henry Mutebe ha conmovido a millones de usuarios. El joven africano sorprendió con un viaje de ensueño a Wilson Dhabangi, quien lo cuidó de pequeño. Además, el ugandés planea construirle una casa y brindarle educación a sus nietos.

Cuando Henry Mutebe perdió a su padre durante la infancia (1996), su madre lo inscribió en una escuela primaria que funcionada como internado. Podía visitarlo, pero casi nunca lo hizo, ya que laboraba todo el día para que a su pequeño hijo no le falte nada.

Al enterarse de esta situación, Wilson Dhabangi, trabajador de la comunidad donde vivía Henry, decidió visitarlo de sorpresa. Desde entonces, ambos formaron una relación muy especial. Incluso, el hombre se convirtió en una figura paternal para el joven.

“El primer domingo que me visitó se convirtió en el comienzo de muchas más visitas que se extendieron a lo largo de tres años. Era viejo, llevaba zapatillas desgastadas, no tenía zapatos y llevaba la misma camisa. Todos los niños en la escuela lo conocían como mi padre”, señaló Henry mediante su cuenta de Facebook.

Le cumplió su sueño

En medio de las conversaciones que tuvieron, a Henry le llamó la atención un detalle que Wilson, de 73 años, siempre mencionaba como si fuese un sueño frustrado: viajar en avión. “Me dijo que si trabajaba duro y escuchaba a los maestros, volaría en aviones y viajaría a diferentes lugares. Dijo que si tenía éxito, incluso las personas como él que nunca recibieron una educación tal vez tendrían la oportunidad de volar. Por alguna razón, siempre enfatizó el tema de volar”, recordó.

Por ello, ahora que es todo un adulto y triunfa en la vida, Henry se reunió con su mentor para cumplirle su deseo sin decirle a dónde iban: lo llevó a un viaje en avión a Nairobi. “Finalmente le di la noticia. Wilson lloró y mi corazón se hundió”, comentó.

La educación de sus nietos

Sin embargo, no todo quedó ahí, Henry comenzó una campaña mediante donaciones en Uganda para terminar de construir la casa de Wilson. Además, adelantó que pretende financiar la educación de los nietos de Dhabangi.

“Puede que no ayude a sus hijos directamente, ya que todos son adultos con sus propios hogares, por lo que mi objetivo es educar a sus hijos, que son los nietos de Dhabangi”, señaló Mutebe.

Anciano no lo podía creer

Por su parte, Wilson Dhabangi se mostró emocionado por la sorpresa del joven ugandés. “He estado en aviones durante algún tiempo, pero no me he sentido tan feliz como hoy”, sostuvo.