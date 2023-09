A los 17 años, su vida dio un giro inesperado cuando quedó embarazada y tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar la escuela para cuidar de su hija; sin embargo, lo que parecía ser un obstáculo insuperable no detuvo su determinación ni sus ganas de salir adelante. En la actualidad, Kate Stewart, de 36, es millonaria, propietaria de un exitoso negocio y, además, estrella de televisión.

La originaria de Liverpool, Inglaterra, solía recibir comentarios negativos debido a su embarazo, pero estaba dispuesta a demostrar lo contrario y así lo hizo, pues a los 26 años ya había ganado su primer millón

La ahora madre de cuatro niños apareció en el programa How the Other Half Lives de Channel 5, donde compartió detalles de su vida. “Dejé la escuela sin calificaciones y tenía un trabajo normal y sin futuro cobrando £2,50 por hora”, recordó.

Durante su juventud, consiguió un puesto de secretaria y se puso a estudiar administración y negocios. Todo esto mientras criaba a su hija Caitlin, informó The Sun. Siendo soltera por aquel entonces, comenzó a construir su imperio y poco tiempo después estaba dirigiendo una empresa.

Invirtió su dinero en salones de bronceado y de belleza en Liverpool antes de ser propietaria. Con el paso del tiempo, se fue expandiendo en diferentes rubros y en la actualidad es dueña de The Sandon Complex, un hotel de 130 habitaciones con seis bares y siete salones para eventos.

Las claves para alcanzar el éxito

Según la británica, la gestión del tiempo y la imagen que uno tiene de sí mismo son factores clave para el éxito. “No se trata de que te miren, se trata de que te recuerden”, señaló.

Ahora, puede darse el lujo de adquirir diamantes valorizados en miles de libras, pasar noches en hoteles de lujo y viajar por el mundo.

A pesar de las grandes cantidades de dinero que gasta, ella asegura sentirse muy orgullosa por todo lo que ha logrado: “No me avergüenzo de mis gastos, he trabajado por todo lo que tengo y estoy orgullosa de todo lo que compro”.

En conversación con el portal Matchstick Creative, la mujer compartió sus tres secretos de oro para alcanzar el éxito. “Confía en tu instinto, asume riesgos e invierte sabiamente”, dijo.

“Tienes que creer en ti misma. Es muy importante tener confianza en lo que estás haciendo”, agregó la empresaria. “Y cumpla siempre con todo lo que se le exige y manténgase en ello. ¡Finalmente, arriésguese!”.

¿Cómo tener un negocio exitoso?

Tener un negocio exitoso implica un conjunto de estrategias y prácticas que requieren tiempo, dedicación y esfuerzo. Aquí tienes algunos pasos clave para lograrlo:

Idea de negocio sólida

Plan de negocios

Financiamiento adecuado

Conoce a tu competencia

Marketing eficaz

Calidad y servicio al cliente

Gestión financiera sólid

Métricas y análisis

Persistencia y paciencia

