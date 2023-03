Elle Adams es una mujer inglesa que, en octubre de 2020, se despertó y descubrió que no podía orinar por su cuenta sin importar cuánta agua bebiera.

Tras ir al hospital, los médicos descubrieron que tenía un litro de orina en la vejiga, el doble de lo que una mujer promedio suele tener. Así, le colocaron un catéter que fue utilizado para drenar el líquido.

“Estaba extremadamente saludable. No tuve otros problemas. Me desperté un día y no pude orinar”, dijo la creadora de contenido de 30 años.

“Estaba muy preocupada. Estaba en un punto de quiebre, mi vida había cambiado por completo. No pude completar una tarea simple como ir al baño”, aseguró.

El medio Daily Star señala que, en el Hospital St Thomas, los especialistas le dijeron a Elle que podía sacarse el catéter e intentar ir al baño como ella lo hacía normalmente. Asimismo, le enseñaron a usarlo mientras estaba en casa.

Sin embargo, al llegar a su domicilio, se dio cuenta de que no podía ir al baño sin el equipo. Ocho meses después ingresó a un centro de urología, donde le dijeron que probablemente sufría síndrome de Fowler, una rara enfermedad que afecta a mujeres de entre 20 y 30 años.

Diagnosticada con una extraña afección

Se sometió a una prueba urodinámica para determinar qué tan bien funciona su tracto urinario inferior y, después de 14 meses sin poder orinar por su cuenta, le diagnosticaron la afección en diciembre de 2021.

“Me hablaron sobre las opciones de tratamiento que eran mínimas: probamos medicamentos, pero simplemente no hizo ninguna diferencia”, explicó Elle.

El diagnóstico se traducía en que debía utilizar un catéter por el resto de su vida. Sin embargo, en enero de este año fue operada y su condición mejoró notablemente.

Tras el procedimiento, la joven afirmó que “no cambia la vida, pero puede ayudar. Me ‘cateterizo’ mucho menos, alrededor de un 50% menos”.

Además, indicó que esto “me ha hecho la vida más fácil, después de dos años de infierno es todo lo que puedo pedir”.

“No podría haber imaginado cómo me estaba yendo antes. Fue tan agotador y tomó mi vida. Se me estaba volviendo difícil imaginar que hubiera sido así para siempre”, agregó.

Información sobre el síndrome de Fowler

Según el portal Revista Mexicana de Urología, el síndrome de Fowler se caracteriza por presentar retención urinaria crónica con infecciones urinarias repetitivas, sin obstrucción infravesical.

Su diagnóstico es posible por urodinámia no invasiva como la uroflujometría con EMG de superficie y evaluación del volumen post micción.