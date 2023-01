A un padre de tres hijos de Leeds, Inglaterra, le recomendaron ir al médico por una picadura de insecto infectada; sin embargo, terminó recibiendo un diagnóstico que le cambiaría la vida.

En octubre de 2022, Joe Beckwith sufrió una picadura que no cicatrizaba, por lo que Leanne, su hermana, le aconsejó ir a un centro de salud en caso de que se tratara de una sepsis, señaló el medio Leeds Live.

Tras someterse a unos análisis, recibió una extraña alerta por parte de quienes lo atendieron: sus resultados eran anormales, por lo que debía volver al hospital.

En el lugar, le dijeron que su recuento de glóbulos blancos era demasiado alto y le diagnosticaron leucemia miloide aguda, un tipo de cáncer en la sangre que progresa rápida y agresivamente.

“Nuestro mundo se derrumbó. Ha sido horrible, no se lo desearía a nadie. Si no hubiera entrado, no tendría ni idea, no tenía otra síntomas”, señaló la hermana de Joe.

“No pudo ver a sus hijos en Navidad; no ha podido ver a uno de ellos que vive en Liverpool desde que le diagnosticaron. Todos estuvimos enfermos en Navidad y debido a que su sistema inmunológico es tan débil, era demasiado peligroso para él”, agregó.

El tratamiento

Lo primero fue curar la mordedura infectada con antibióticos. Luego, se dio a inicio a la quimioterapia el 27 de octubre en el departamento de Hematología del ala Bexley del Hospital St James.

Durante un mes y medio estuvo en tratamiento y, el 9 de diciembre, le dijeron que podía volver a casa y que su leucemia estaba en remisión.

Joe recibe transfusiones de sangre y plaquetas todos los días y se espera que reciba más quimioterapia en el futuro.

A pesar de su complicada situación, el paciente se muestra optimista y evita salir de casa para no comprometer su salud.

“Los médicos le aconsejaron que no salga porque su sistema inmunológico está muy bajo en este momento. Solo ve las mismas cuatro paredes todos los días, pero lo está tomando todo con calma”, concluyó Leanne.

¿Qué es la leucemia mieloide aguda?

La leucemia mieloide aguda (AML, por sus siglas en inglés) se inicia en la médula ósea (la parte blanda del interior de ciertos huesos, donde se producen las nuevas células sanguíneas), pero con más frecuencia también pasa rápidamente a la sangre, señala el portal cancer.org.

Algunas veces se propaga a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y los testículos.

Con más frecuencia, la AML se origina de células que se convertirían en glóbulos blancos (pero no en linfocitos), pero a veces la AML se desarrolla en otros tipos de células formadoras de la sangre.

A la leucemia mieloide aguda (AML) se le conoce por muchos otros nombres, incluyendo leucemia mielocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia granulocítica aguda y leucemia no linfocítica aguda.