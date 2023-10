Un hincha de un equipo de fútbol inglés podría terminar en la cárcel tras utilizar la imagen de un niño fallecido para burlarse de la fanaticada rival. En un registro ampliamente difundido en las redes sociales, se puede ver que el sujeto exhibe la fotografía del menor desde la tribuna del estadio en el que se enfrentaban el Sheffield Wednesday y Sunderland el pasado viernes.

El nombre del pequeño que se puede ver en la foto es Bradley Lowery, un niño que era hincha del Sunderland y que lamentablemente fue diagnosticado con cáncer a temprana edad.

Su afición lo llevó a ser invitado por el equipo a entrar con los jugadores a la cancha. Además, el menor se hizo amigo del futbolista Jermain Defoe, a quien acompañaba incluso en partidos internacionales de la Selección de Inglaterra.

Cuando el caso del pequeño se dio a conocer, se organizó una colecta que recaudó más de un millón de libras para curar su enfermedad. Lamentablemente, Bradley perdió la batalla contra su enfermedad en el 2017 y, a la edad de 6 años, falleció.

Detenido, despedido y prohibido de asistir a cualquier partido de fútbol

Debido a todo lo mencionado anteriormente, indignó a la opinión pública que Dale Houghton, de 31 años, usara una foto del niño para atacar a la hinchada rival.

Luego de que el incidente llegara a los medios de comunicación, se dio a conocer que el sujeto fue despedido de la empresa en donde trabajaba como limpiador de ventanas. Por otra parte, se dio a conocer que compareció ante el Tribunal de Magistrados de Sheffield, donde admitió haber causado acoso, alarma y angustia.

El medio The Sun señala que, ahora, Houghton enfrenta un máximo de seis meses de prisión por el delito de Orden Público y el próximo 17 de noviembre será la lectura de su sentencia.

Mientras tanto, el juez James Gould puso al hombre en libertad bajo fianza y se le ha prohibido la asistencia a cualquier estadio de la región. Además, se le obligará a asistir a un programa de intervención contra las drogas después de que diera positivo por cocaína.

¿Cuáles son las reglas a seguir en un estadio?

En un estadio de fútbol, es importante seguir reglas como mostrar respeto a otros aficionados, no arrojar objetos ni invadir el campo, seguir las indicaciones del personal del estadio, respetar las políticas de objetos prohibidos y no fumar ni beber en exceso. Además, es esencial mantener la calma y el autocontrol, recoger la basura, no bloquear la visión de otros y respetar el espacio personal de los demás para garantizar una experiencia segura y agradable para todos.

Recuerda que el objetivo principal de asistir a un estadio de fútbol es disfrutar del juego y la experiencia en un ambiente seguro y amigable. Respetar las reglas y mostrar consideración por los demás aficionados es esencial para lograrlo.