Una mujer ha tomado una decisión inusual que ha llamado la atención de las redes sociales: cansada de esperar al “príncipe azul”, decidió saltarse el tradicionalismo establecido por el matrimonio para casarse consigo misma en una boda que costó 10 mil libras esterlinas (12 mil dólares).

Sarah Wilkinson, inglesa de 42 años, celebró su propia boda de forma peculiar: se compró un anillo de compromiso con diamantes, envió invitaciones que llevaban el eslogan “novio no incluido”, adornó su pastel con la figura de una novia besando a una rana y, tras la ceremonia, arrojó una botella de champán en lugar de un ramo. La británica, quien es asistente de control de crédito, incluso tuvo una despedida de soltera.

Con ayuda de sus amigas Carina y Kelly como damas de honor, Sarah caminó por el pasillo con su madre Barbara Glanfield observada por 40 invitados antes de que se le unieran otros 80 para una recepción nocturna.

“Fue todo lo que esperaba. Fue tan maravilloso y no extrañé en absoluto tener a un hombre a mi lado”, dijo la mujer en conversación con el medio The Sun.

Aunque no descarta tener pareja en algún momento, asegura que quería casarse con ella misma como un acto de amor propio e independencia.

Su mala experiencia teniendo citas

La única relación larga que tuvo duró cuatro años y, luego de una década buscando al “hombre perfecto”, dejó de esperar y empezó a tener citas por Internet; sin embargo, las cosas no se dieron de la forma esperada.

“Nadie parecía ser quien decía ser”, explicó. “Un chico dijo que tenía 35 años y cuando lo desafié admitió que tenía 17 años pero que le gustaban mayores. Fue un cumplido, pero le dijo que no”.

El tiempo pasó y, tras varias decepciones y la posterior llegada de la pandemia, se dio cuenta de que tal vez nunca se casaría. Así, se animó a organizar la boda que siempre había soñado.

“Pertenezco a una generación de mujeres que siempre pensaron que se casarían”, señaló. “Cuando tenía 15 años estaba convencida de que tendría gemelos y trillizas y una casa grande con una cerca blanca, pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que tal vez no sucedería, así que pensé: ‘¿Por qué no casarme conmigo misma?”.

El evento se llevó a cabo en compañía de todos sus seres queridos, a pesar de que un par de personas le dijeron que su decisión era “ridícula”.

“Fue un día especial para mí, no para ellos. En general, la mayoría de la gente estaba muy feliz por mí”, recordó.

¿Qué hacer si las aplicaciones de citas no me funcionan?

Si no has tenido éxito en encontrar pareja en Tinder u otras aplicaciones de citas, aquí hay algunas sugerencias que podrían ayudarte:

Considera revisar y mejorar tu perfil, ser auténtico en tus interacciones, ampliar tus criterios de búsqueda y ser paciente en el proceso.

Explora otras aplicaciones de citas y actividades sociales, mantén un enfoque equilibrado en tu vida personal y busca conexiones genuinas en lugar de obsesionarte con los resultados inmediatos.

Recuerda que encontrar pareja lleva tiempo y esfuerzo, así que mantén una actitud positiva y realista mientras sigues buscando oportunidades de conexión.

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.