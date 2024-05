Emma Tuthill es una madre de 32 años que compartió su impactante experiencia tras desarrollar coágulos de sangre como resultado de tomar la píldora anticonceptiva incorrecta. El mes pasado, la mujer de origen británico fue hospitalizada dos veces: la primera vez después de sufrir una convulsión en casa y, días después, luego de desmayarse debido a que sus niveles de oxígeno cayeron a un nivel peligroso.

Tuthill, madre de un niño de seis años, fue ingresada en la sala de alta dependencia, donde los médicos descubrieron un coágulo de sangre en su pierna y grandes embolias bilaterales en ambos pulmones.

La mujer asegura que los coágulos fueron causados por la píldora anticonceptiva que había comenzado a tomar unas semanas antes de su hospitalización. Su médico de cabecera se disculpó por recetarle la píldora incorrecta, especialmente porque Emma sufre de migrañas, una condición que la hace susceptible a ciertos medicamentos.

“Después de mi convulsión, cuando recuperé el conocimiento, sentí que no podía respirar. Era como si alguien me estuviera asfixiando, fue horrible”, declaró la británica, según el medio Mirror.

“Al principio me sentí muy mal, pero al cuarto día de estar en la unidad de alta dependencia el médico vino a verme y me dijo que podría haber muerto. Me dijo que parecía un coágulo provocado por la píldora anticonceptiva”, agregó.

A pesar de haber tomado una pausa de seis años desde su último uso de la píldora, la mujer decidió retomarla en marzo; sin embargo, nunca imaginó que esto conduciría a complicaciones tan graves.

Pudo recuperar, pero aún sufre secuelas

Aunque fue dada de alta del hospital después de cinco días, aún enfrenta dificultades físicas, incluida una pierna hinchada y dificultad para respirar.

“Mi pierna todavía está extremadamente hinchada, no puedo estar de pie por mucho tiempo. Me quedo sin aliento muy fácilmente. Puedo subir las escaleras. Tengo que volver al hospital para ver si hay algún daño a largo plazo en mi corazón y pulmones”, detalló.

Ahora, Emma advierte a otros sobre los peligros de la píldora anticonceptiva combinada y pide buscar diferentes alternativas si experimentan efectos secundarios negativos.

“Le diría a cualquiera que deje esta pastilla. Si no se siente bien, vaya a su médico de cabecera y pida que lo revisen”, sugirió.

“No tuve ningún signo visible hasta que estuve en el hospital. Me siento decepcionada porque no me lo detectaron antes. Pones tu confianza en los profesionales médicos y fácilmente podría haber muerto. Me siento afortunada de estar viva”, finalizó.

Algunas consideraciones al tomar pastillas anticonceptivas

Al considerar tomar pastillas anticonceptivas, debes consultar con un profesional para determinar la opción más adecuada según tus necesidades y salud individual.

Es importante discutir cualquier historial médico relevante, como problemas de salud preexistentes, alergias o condiciones como migrañas, que pueden influir en la elección de la píldora anticonceptiva más segura.

Además, debes estar al tanto de los posibles efectos secundarios y riesgos asociados con el uso de anticonceptivos hormonales, como coágulos de sangre, especialmente para personas con factores de riesgo adicionales, como fumar o tener antecedentes familiares de problemas de coagulación.

