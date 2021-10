La pandemia ha impactado profundamente en las familias peruanas, sin embargo, el daño a la educación de los más pequeños es una secuela que se debe subsanar lo más pronto posible. La falta de acceso a la educación se encuentra entre las mayores amenazas para el futuro de la innovación. Desde marzo del 2020, cerca de dos millones de estudiantes en nuestro país están aprendiendo desde casa con algunas deficiencias como la falta de cercanía con la ciencia, tan crucial en el desarrollo de nuestra sociedad. Frente a esta problemática, la empresa peruana Innova Scientific ha preparado el programa “ScientiKids”, con la finalidad de llevar la ciencia a través de experimentos sencillos a lugares abiertos de forma gratuita.

“Nuestra iniciativa nace de la idea de ayudar a mejorar la educación en el Perú y no dejar morir el interés por la ciencia en nuestros niños, además de potenciar sus capacidades y vocaciones científicas promoviendo la innovación y cultura”, comenta Israel Barrutia, Director General de Innova Scientific.

“ScientiKids” tuvo su primera edición que se desarrolló exitosamente en un complejo deportivo abierto en el distrito de Independencia. Niños de la localidad tuvieron una tarde de acercamiento con la ciencia a través de juegos y experimentos educativos. El equipo de profesionales se encargó de despertar el interés de niños y acompañantes, quienes aceptaron el desafío de seguir estimulando el aprendizaje por estas áreas pese a los obstáculos de acceso, conectividad, alfabetización digital, etc.

“Este año tuvimos que adaptarnos a la nueva modalidad de educación. Nuestros profesionales se sumaron a la necesidad y han brindado webinars gratuitos a través de plataformas como zoom y/o en nuestras redes sociales, con la finalidad de capacitar a más personas.”, refuerza Barrutia.

Temas como “Redes sociales científicas y su impacto en la investigación” o “Cómo aprende el cerebro frente a la computadora” vienen siendo dictados sin ningún costo. El acceso a los webinars está disponible a través de la página de Facebook de la empresa (@innovascientifiperu). Además, para mayor información de sus servicios pueden acceder a www.innovascientific.com.

INNOVA SCIENTIFIC

Al percibir la necesidad de fortalecer la investigación, la ciencia, la innovación, la tecnología y la educación de una manera coordinada entre lo institucional, lo social y lo económico, se constituye INNOVA SCIENTIFIC SAC. y ONG SCIENTIFIC INNOVATION para impulsar los fenómenos transformacionales que convergen en el bienestar social. Innova Scientific contribuye en la consolidación de la ética científica actuando con transparencia y honestidad como pilar esencial de su cultura y valores.

Por este motivo, actualmente se encuentra en la estandarización, divulgación e implementación de los procedimientos éticos, de calidad y buenas prácticas, apuntando a la certificación de INNOVA SCIENTIFIC como centro de investigación. Es así que, conscientes que la ciencia no conoce límites, nuestro trabajo no se encuentra limitado a una rama científica en específico razón por la cual nuestro campo de estudio abarca todas las ramas de la ciencia tales como las ciencias básicas, sociales, tecnológicas, biológicas, de la salud, etc.

En esta misma línea, como centro dedicado a hacer ciencia, sabemos que una investigación no termina hasta que los resultados originados de estas sean publicados, en forma ya sea de libros (académicos o científicos), capítulos de libro, artículos científicos y/o en medios de difusión de alto impacto. En ese sentido, en Innova Scientific, nuestros investigadores se encuentran altamente capacitados para desarrollar investigaciones que van desde la formulación de proyectos, desarrollo de los mismo, seguimiento de los papers elaborados a partir de los datos obtenidos hasta la publicación de estos. Por lo tanto, Innova Scientific se convierte en uno de los pocos, por no decir único, centros de investigación privado que cumple con todos los requisitos dentro del proceso de investigación (formulación – desarrollo – seguimiento y publicación de resultados).

Finalmente, es importante hacer hincapié que en Innova Scientific somos conocedores de la importancia de la innovación dentro de la vida de los investigadores ya que en muchos casos han sido los productos innovadores los que, en conjunto con sus respectivas investigaciones, han ayudado a solucionar los problemas de la sociedad. En ese sentido, dentro de la gerencia de innovación y desarrollo, se ha destinado una subárea dedicada a la propuesta y elaboración de patentes de innovación las cuales son destinadas precisamente a solucionar problemas actuales y a mejorar la calidad de vida de la población de forma sostenible con el entorno que nos rodea.