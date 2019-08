Tiene 63 años, trabaja como entrenadora personal y reveló sus secretos para tener un cuerpo de infarto

Hombre con demencia se casa otra vez con su esposa creyendo que es su nueva novia



La gran historia del exsoldado de 99 años que cautiva a miles bailando tango



Lesley Maxwell podría tener 63 años y tres nietos, pero luce un físico impresionante que le ha permitido convertirse en toda una celebridad de las redes sociales.

La llaman "Abuela Fitness" y demuestra con los videos que comparte a través de su cuenta de Instagram que la edad es solamente un número.

"Siempre había tenido un gran interés en el estado físico y la salud y estaba decidida a encontrar una manera de nutrir mi cuerpo para lucir y sentirme más joven", contó a Daily Mail esta australiana que se ejercita cinco veces por semana.



Maxwell contó además que no tiene planes de bajar el ritmo y que fue a sus 40 años que decidió entrenar tras ver un programa de televisión de mujeres culturistas en traje de baño. Fue así que decidió darle un giro radical a su vida.



"Los hombres más jóvenes siempre se acercan a mí, me siento sin edad, así que funciona", agregó.



En un inicio muchas personas trataron de convencerla de que a su edad no tenía sentido ejercitarse y que los efectos no serían visibles; sin embargo, ella prefirió no hacer caso.



Maxwell se animó a recordar a todas las mujeres que nunca es tarde para mejorar su salud. Aconseja hacer sentadillas, pesas y ejercicios de fuerza para conseguir resultados rápidos.



"En primer lugar, cuídense a sí mismas y a su cuerpo con alimentos densos en nutrientes, ¡sin comida refinada o chatarra! Entrena con pesas para crear un cuerpo de aspecto más joven, ya que permite tonificar mejor los glúteos y los brazos", dijo.