Los amigos son los hermanos que uno pudo escoger, y eso lo saben perfectamente las dos protagonistas de esta conmovedora historia que ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos. Ashley Thomas, de 31 años, y Latoya Wimberly, de 29, contaron a las cámaras de ‘Good Morning America’ lo que pasó con su relación y por qué el hecho se viralizó en redes sociales como Instagram y Facebook.

En 2004, Ashley y Latoya se conocieron durante una fiesta celebrada en Filadelfia. Desde ese momento, iniciaron una fuerte relación hasta el punto de llegar a ser mejores amigas. Sin embargo, en enero de este año ambas descubrieron una cruda verdad que cambió, para bien, el lazo que mantenían intacto por 17 años.

Ashley y Latoya se conocen desde muy pequeñas. En el 2004 iniciaron una amistad inquebrantable. | Foto: @AshleyTom

Y es que Ashley publicó en su perfil de Facebook diversas fotografías de la fiesta de compromiso de su mejor amiga Latoya, en una de ellas posando junto a su padre Kenneth Wimberly. Tras la publicación de las imágenes, recibió un comentario que cambió por completo su vida. Continúa leyendo la historia que se hizo viral en Instagram y demás redes.

Un amiga de su madre le comentó que no sabía que era amiga de Latoya, y que además conocía al hombre (padre de Latoya) que aparecía en las fotografías. Inclusive que solían salir con él junto con su madre cuando eran jóvenes. Latoya se enteró de esta situación y le mostró a su padre Kenneth fotografías de ambas mujeres. Ellas fueron reconocidas por el hombre de inmediato y además señaló que con una estuvo un tiempo de novios.

Varios años después Latoya descubrió, tras una fotografía publicada por Ashley, un oscuro secreto que, quizás, fortaleció más su amistad.| Foto: @AshleyTom

Ashley y Latoya empezaron a atar cabos, es por eso que los tres decidieron acudir a un laboratorio a realizarse una prueba de ADN. Los resultados fueron entregados el 21 de febrero pasado y confirmaron que Kenneth es el padre de ambas chicas.

“Era viernes y estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Cuando Kenneth me dijo que él era mi papa, los escalofríos me recorrieron el cuerpo. No pude pensar. No pude procesarlo. Ni siquiera podía hablar”, manifestó Ashley. El lazo sanguíneo se encargó de juntar a estas dos chicas, pues la mamá de Ashley falleció hace 11 años y nunca le confesó quien fue su padre, sin embargo desde que llegó Latoya a su vida los Wimberly se hicieron su segunda familia.

Ambas resultaron ser hermanas. Pues el padre de Latoya, Kenneth Wimberly, tuvo un romance con la madre de Ashley cuando eran jóvenes. Ahora, su amistad subió un escalón más para volverse en hermanas de toda la vida. | Foto: @AshleyTom

“Ashley fue la única de mis amigas que no se perdió un evento en mi familia. Si mi papá me llevaba a pasear, Ashley venía con nosotros. Si alguien le preguntaba '¿quiénes son esas chicas?”, él contestaba: ‘Esas son mis chicas’. Si ella tenía un problema con el automóvil o algún tipo de problema, siempre recurría a mi papá, pero lo insólito es que nuestras familias nunca se conocieron", manifestó Latoya.

Ahora, Ashley y Latoya dejarán de ser mejores amigas para ser hermanas por toda la vida. Los tres recuperarán el tiempo perdido sobre todo Kenneth quien implícitamente siempre estuvo en la vida de Ashley, pero nunca se involucró en ella como padre. Ahora, podrá disfrutar de su hija y además de sus dos nietos. La historia se hizo viral en Instagram y demás redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Viral: anciano es expulsado de vagón de tren exclusivo para mujeres

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Escolares muestran su alegría al enterarse de la suspensión de clases

Coronavirus en Perú: Escolares muestran su alegría al enterarse de la suspensión de clases

‘Youtuber’ francés atasca las tuberías de su casa con bolitas de gel

Viral: 'Youtuber' francés atasca las tuberías de su casa con bolitas de gel

Sujeto apedrea a Virgen de Guadalupe porque no cumplió lo que le pidió

Viral: Sujeto apedrea a Virgen de Guadalupe porque no cumplió lo que le pidió