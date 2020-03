Niña de 7 años tiene como mascotas a dos grandes serpientes

Por lo general, las familias tienen perros o gatos como mascotas, pero este no es el caso de Emi, una niña de 7 años que convive y juega con dos enormes serpientes. La historia de esta pequeña se volvió viral en las redes sociales luego de que su padre, Ed Taoka, compartiera en su cuenta de Instagram fotografías y videos de la menor junto a los reptiles.

Las imágenes podrían asustar a más de un uno; sin embargo, para la pequeña Emi vivir con Sonny y Cher, dos enormes reptiles de seis y cinco años respectivamente, es de lo mas normal. Ed Taoka, padre de la menor y dueño de estos pitones reticuladas, quiere que las personas cambien su percepción sobre estos animales pues para él son animales dóciles.

El interés de Ed por los reptiles comenzó cuando era un niño. Él comenta que las serpientes lo ayudaron a superar su ansiedad y que cuando los sostiene siente mucha calma. El hombre de 39 años le ha enseñado a su hija que no debe temerle a estos animales, por eso desde que Emi tenía poco más de un año comenzó a interactuar con Sonny y Cher.

“La primera vez que mi hija dijo que quería tocar a las serpientes, tenía aproximadamente un año y medio. (...) La relación entre mi hija y los reptiles se ha fortalecido con el tiempo”, manifestó Taoka en una entrevista para un medio británico.

A menudo se puede ver en las redes sociales a Emi abrazando y jugando con las serpientes, totalmente imperturbable por su tamaño o capacidad de peligro. Sin embargo, Ed dejó en claro en una entrevista con el periódico británico Daily Mail que nunca la dejaría sin supervisión, pese a que ambos reptiles tienen personalidades ‘gentiles y dóciles’.

El hombre comenzó a compartir su estilo de vida en las redes sociales para demostrar que no son animales que deberían causar miedo. Por el contrario, él cree que mostrar a las serpientes en un entorno doméstico podría cambiar la percepción de las personas. “Tan pronto como dices un gran constrictor y un niño, todos piensan lo peor, eso es lo que estoy tratando de cambiar”, dijo.

También comentó que la razón de permitir que su hija interactúe con las serpientes es para mostrarles que no es una presa. “Si entienden que no es comida ni una amenaza, no la morderán”, expresó.

Las fotografías de la pequeña Emi junto a las serpientes ha generado una opinión dividida entre los usuarios de las redes sociales , ya que algunos aplauden la valentía de la menor y otros critican el estilo de vida de su padre. Por eso, en respuesta a aquellos que piensan que es irresponsable, el hombre manifestó lo siguiente: “Creo que las interacciones supervisadas con constrictores son relativamente seguras. Son más seguros que los trampolines y los castillos inflables”.

La expectativa de vida para un pitón reticulada es de alrededor de 20 a 30 años, lo que le da a Ed y Emi muchos más años de diversión con Sonny y Cher, mientras educan a otros sobre la especie. “Siempre y cuando no los asustes o les hagas daño, son animales muy gentiles y dóciles”, concluyó.

