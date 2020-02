Snapchat fue una de las primeras aplicaciones en introducir a las redes sociales diversos filtros. Con esta app uno podía lucir unos ojos más grandes, una nariz delgada y hasta unos labios carnosos, dependiendo del efecto que se escogiera. Claro está que estos cambios solo ocurrían cuando se utilizaba la aplicación. Sin embargo, desde su aparición, cientos de personas han intentado cambiar su aspecto físico y recurrir a la cirugías estéticas para alcanzar la belleza soñada.

Tal es el caso de Tessa Texas, una modelo de la ciudad de Helsinborg, Suecia, que ha transformado su rostro en un filtro de Snapchat , en un intento por eliminar todas sus características originales. Hasta el momento, la mujer de 29 años ha tenido innumerables rellenos de botox, un lifting brasileño, tres trabajos de senos y otras operaciones para parecerse a estos efectos.

Ella comenta que los efectos de esta aplicación son un excelente ejemplo de lo que desea de sus cirugías estéticas. Además, como trabaja modelando para artistas, ella siente que necesita estos cambios. Asimismo, comenta que desde niña tenía una baja autoestima y que a menudo se sentía ‘fea’.

Sin embargo, desde que comenzó a realizarse cirugías, ella insiste en que nunca había sido tan feliz. Además, menciona que la vida es demasiado corta para no sentirse segura. “Estaba muy incómoda en mi propia piel; era tímida y me sentía fea. La cirugía plástica me ha ayudado mucho. La vida es demasiado corta para caminar sintiéndose triste por tu apariencia”, expresó la guapa modelo.

Por otro lado, Tessa no está sola. Su esposo, Patrick, de 49 años, siempre le ha brindado su apoyo y nunca se ha opuesto a que se realice sus operaciones ya que él sabe que eso la hace feliz. “Mi esposo cree en el libre albedrío de cada ser humano y, aunque a veces se preocupa por mis planes a futuros de hacer que mi cara se convierta en un filtro de Snapchat , expresa su apoyo emocional, ya que quiere que viva mi vida completamente sin retener nada”, comentó Tessa.

Pese a que ya ha pasado por varias cirugías, ella siente que aún tiene un largo camino por recorrer antes de sentirse perfecta. “Mi objetivo es sentirme lo mejor posible conmigo misma tanto por dentro como por fuera, con o sin ropa puesta”, añadió.

La joven comenta que la razón por la que quiere parecerse a un filtro de Snapchat es porque siente que así se ve mucho más hermosa y su objetivo es que no le quede ninguna de sus características físicas. Además, también planea hacerse otros tratamientos para el resto del cuerpo.

“He tenido tres trabajos de senos, dos revisiones, dos liposucciones, un levantamiento de glúteos brasileño o transferencia de grasa, un montón de rellenos de Botox, dos rondas de inyecciones de disolución de grasa Belkyra y una ronda de tratamiento de ultrasonido rejuvenecedor vaginal Votiva”, indicó.

