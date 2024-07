Cada día se venden en el mundo miles de camisetas de los equipos que defendió Lionel Messi y, desde luego, los hinchas se inclinan por aquellas que tienen su nombre y el número 10. En un arriesgado reto, un streamer español intentó burlar el sistema de la tienda virtual del Real Madrid, rival histórico del Barcelona, para personalizarla con el nombre del argentino. ¿Consiguió su propósito? Aquí te contamos los detalles.

David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg en el mundo virtual, es un streamer español que suele estar envuelto en polémicas. La semana pasada, por ejemplo, decidió realizar un reto en plena transmisión: comprar una camiseta alterna del Real Madrid de la presente temporada con el nombre de Messi en la espalda.

Debido a que la tienda virtual del Real Madrid prohíbe comprar camisetas con el nombre Messi, el oriundo de Murcia intentó burlar al sistema al escribir el apellido con espacios entre cada una de las letras. Después de desembolsar 150 euros por la prenda deportiva, la página dio por válida la compra.

No tuvo un final feliz

Un clip de la compra de la camiseta personalizada del Real Madrid que realizó el streamer se viralizó en las redes sociales y varios fanáticos merengues alzaron su voz de protesta. Frente a esta situación, el club madrileño decidió cancelar la compra y reembolsar el dinero a TheGrefg.

No fue la única medida del Real Madrid. Los operadores bloquearon la posibilidad de colocar el nombre Messi por separado. Pese a que no pudo comprar la camiseta en la tienda oficial, el murciano adelantó que no se quedará de brazos cruzados y la enviará a personalizar.