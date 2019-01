Como sería 2019 según las predicciones de Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción

Isaac Asimov dejó fantásticas obras de ciencia ficción en las que escribía sobre futuros lejanos. Sin embargo también se imaginó como serían futuros algo más inmediatos, y justo antes de iniciar el año 1984 escribió un texto para el diario canadiense The Star en el que el padre de la ciencia ficción quiso hacer una predicción de cómo sería el mundo en 2019.

Isaac Asimov hablaba de tres grandes pilares: la guerra nuclear, la informatización y la explotación del espacio. Para el autor estadounidense de origen ruso la amenaza de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia estaba presente, pero afirmaba que "de producirse, no tendría sentido discutir qué ocurrirá en 2019".



Sobre la informatización del mundo, Isaac Asimov señaló que las computadoras acabarían siendo indispensables en todos los ámbitos. Llamaba al robot "objeto móvil computarizado", y no imaginaba que ese objeto móvil computarizado sería en realidad el teléfono celular que vienen revolucionando nuestras vida al 2019.



"El objeto computarizado móvil ya está inundando la industria y, en el transcurso de la próxima generación, penetrará en el hogar (…) La creciente complejidad de la sociedad hará que sea imposible prescindir de ellos", escribió el autor de "Yo, robot" en el texto que fue publicado para el diario canadiense The Star en 1984.

Escribió de cómo se crearían más empleos que los que se destruirían. "No es que la informatización vaya a significar menos empleos en general, ya que el avance tecnológico siempre ha creado, en el pasado, más empleos de los que ha destruido, y no hay razón para pensar que eso no será verdad ahora también".

En referencia a la explotación del espacio, dijo que para el 2019, volveríamos a la Luna. "En ella no solo habrá estadounidenses, sino una fuerza internacional, y no solo para recolectar rocas lunares, sino para establecer una estación minera que procesará el suelo lunar”. Algo que hasta la fecha ni siquiera está proyectado.

"Una de esas estructuras que muy posiblemente podría completarse para 2019, sería el prototipo de una estación de energía solar, equipada para recolectar energía solar, convertirla en microondas y transmitirla a la Tierra". En la actualidad la única estructura espacial creada por humanos es la Estación Internacional Espacial.

Isaac Asimov en 1965. (United States Library of Congress)

ISAAC ASIMOV Y SUS 3 LEYES DE LA ROBÓTICA



En la ciencia ficción las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas escritas por Isaac Asimov, que la mayoría de los robots de sus novelas y cuentos están diseñados para cumplir.



1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.



2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley.



3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley.



ISAAC ASIMOV: ¿QUIÉN FUE?



Isaac Asimov fue un escritor ruso conocido como el padre de la robótica y el maestro de la ciencia ficción. Nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, Rusia, en el seno de una familia judía. Desde niño mostró dotes para los estudios y la ciencia. Aprendió a leer él solo.

La pasión de Isaac Asimov era la escritura. Se pasaba doce horas diarias escribiendo. Entre sus relatos, se encuentran “Yo, robot”, “El hombre bicentenario” y “El sol desnudo”. Su primera obra, “Hermanitos”, la escribió con 14 años y fue publicada en la revista de la escuela.



Isaac Asimov murió el 6 de abril de 1992 en Nueva York de un paro cardíaco y una insuficiencia renal a los 72 años. Su viuda reveló posteriormente que el autor falleció a consecuencia del sida que contrajo tras serle practicada una transfusión de sangre contaminada.