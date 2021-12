Mediante las redes sociales, hemos podido conocer distintas historias de jóvenes superdotados que sorprenden al mundo con sus capacidades académicas; sin embargo, podríamos decir que ninguna se parece al caso de Jack Rico, un adolescente de 15 años que acaba de recibir su quinto título universitario tras completar una licenciatura en Historia en la Universidad de Nevada (Estados Unidos).

A su corta edad, este chico de origen latino ya tiene otros cuatro logros universitarios en Ciencias Sociales, Artes y en Expresión Humana y Comportamiento Social, conseguido en el Fullerton College de California, donde empezó sus estudios superiores cuando apenas tenía 11 años y se convirtió en poco tiempo en el graduado más joven en la historia de esa escuela.

Ahora, la Universidad de Nevada tendrá a su graduado más joven de su historia, lo que ha llamado la atención de la prensa local.

Reprobó el tercer grado de primaria

Estuvo en la escuela pública desde el jardín de niños hasta el tercer grado, pero cuando reprobó ese año, les dijo a sus padres que tenía que quería encontrar otra forma de educarse. Fue así como empezó a tomar clases desde casa.

“Ningún niño es igual, en el sentido de que algunos niños prosperan en un entorno de escuela pública; otros prosperan en un entorno de educación en casa”, dijo Rico en conversación con KTNV. “Y siento que debería ser la elección de los niños. Deberían investigar qué es lo mejor para ellos y su educación“.

“A los 11 era más inteligente que yo y sabía que le había dado todo lo que tenía y que probablemente necesitaba mejores maestros”, contó su madre.

Poco después, su familia encontró un programa en Fullerton College en California y Jack realizó un examen de ingreso, lo aprobó y se inscribió al día siguiente.

“De vez en cuando tengo una reacción impactante por parte de alguien, pero la mayoría de mis compañeros de clase realmente me aceptan, no me tratan como a un niño prodigio, me tratan como a un igual”, agregó

Dos años después, se graduó durante la pandemia con cuatro títulos asociados en Historia, Ciencias Sociales, Artes y en Expresión Humana y Comportamiento Social.

Ahora, el niño prodigio planea obtener una maestría.